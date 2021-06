Turismul din Tibet a înflorit în pandemie. Sunt atât de mulți turiști, încât autoritățile limitează accesul

În Tibet, turismul nu a avut de suferit din cauza pandemiei. Ba dimpotrivă, pare că a înflorit, mai ales în ultima vreme. Cei mai mulți vizitatori sunt din China, în ciuda disputelor din regiune.

Totuși, numărul mare de oaspeți nu este privit cu ochi buni de autorități. Spun că reprezintă o amenințare pentru locurile cu încărcătură istorică și pentru natură.

Impunătorul Palat Potala, fosta reședință a lui Dalai Lama, este o atracție turistică din ce în ce mai populară. Fascinanta clădire cu 13 etaje are peste o mie de încăperi. Iar complexul se întinde pe mai bine de 13 hectare.

Fortăreaţa, construită în secolul al 17-lea la o altitudine de aproximativ 3.700 de metri, este perfect conservată. De acest aspect au mare grijă autoritățile care o administrează.

Citește și China a interzis accesul turiștilor pe Everest. De ce închide tabăra de bază

Gonggar Tashi, directorul administrativ Palatul Potala: "Am limitat numărul de vizitatori care au acces în Palatul Potala. În acest moment, Palatul Potala acceptă maximum 5.000 de vizitatori pe zi. Am decis să limităm numărul după ce am făcut o examinare atentă a pereților și structurilor din lemn ale palatului".

În această perioadă, mulți dintre vizitatori sunt fie din Tibet, fie din China. Cei din urmă încă nu pot călători în Occident, din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei, așa că aleg destinații din apropiere. Și lasă în urmă controversele politice din Tibet.

În 1951, forțele comuniste au invadat regiunea. Iar opt ani mai târziu, armata chineză ajungea în locul despre care autoritatile din Beijing susţin că a aparţinut mereu Chinei. Dalai Lama, liderul spiritual și politic al Tibetului, a fost nevoit să fugă în India.

Vizitator: "Aceasta este o parte din patrimoniul cultural chinezesc, cu mii de ani de istorie. Ne este greu să înțelegem totul, din moment ce nu putem face decât o vizită scurtă".

Experții în turism spun că fascinația pentru Tibet depășește cu mult estetica locului.

Ge Lei, director Asociația de Marketing și Turism din China: "Uneori numim Tibet "un loc al cerului, un loc ca un paradis deasupra norilor". Vizitatorii Tibetului caută nu doar un peisaj magnific, ci și evadarea mentală și vindecarea. Nu sunt impresionați doar de peisajul spectaculos, ci și de cultura locală și de oameni".

Turist: "Este pentru prima dată când mă aflu aici și sunt sigur că voi reveni de multe ori. Este foarte frumos. Simt că mintea mea se relaxează complet. Nu vreau să mă gândesc la nimic, doar să mă bucur de frumusețe, atât".

În 2021 sunt așteptați peste 40 de milioane de turiști

În Tibet au ajuns anul trecut 35 de milioane de turiști, cu aproape 13% mai mulți decât în 2019.

Pentru 2021, Departamentul pentru Dezvoltare Turistică de acolo estimează că numărul vizitatorilor străini va depăși 40 de milioane, cu mult peste populația regiunii - de 3 milioane și jumătate.

Iar aglomerația în zonă înseamnă că este nevoie de o mai mare atenție acordată protejarii patrimoniului, spun autoritățile locale.

Ge Lei, director, Asociația de Marketing și Turism din China: "Cred că cea mai mare provocare pentru turismul din Tibet este să găsim o modalitate prin care să păstrăm un echilibru între dezvoltarea regională cu ajutorul turiștilor și protejarea mediului natural. Este foarte important să stabilim un set de reguli de comportament pentru cei care vin în Tibet, punându-le totodată la dispoziție tot felul de facilități".

Așadar, spre deosebire de alte destinații turistice, pandemia a adus un plus economiei locale din Tibet.