Și caiacul este la mare căutare. O tură pornește de la 170 de lei, însă experiența merită toți banii.

Câțiva turiști din Ungaria au ales să facă rafting pe un traseu de peste 8 kilometri de pe râul Arieș.

După un mic instructaj pe mal, a urmat lansarea la apă: "Avem trepte de apă, avem repezișuri, acolo e mai interesant, cea mai potrivită distracție mai ales acum vara."

Patru ore a durat cursa care a inclus un peisaj superb.

Turist din Ungaria: "Priveliștea este foarte frumoasă! Am fost de foarte multe ori aici, dar până acum nu am făcut rafting."

Turistă: "De 4 ani vin la Rimetea și tot timpul mi-am dorit să încerc. E nevoie să încerci și altceva chiar dacă am 64 de ani.”

Turist: "Eu am făcut rafting cu 30 de ani în urmă în Canada și Muntenegru. Arieșul e interesant pentru mine. Nu e adânc râul, nu cred că o să fie probleme cu apa."

Râul Arieș, care serpuiește munții și oferă trasee spectaculoase, este tot mai căutat de iubitorii de aventură.

Față de țările din Vest, prețurile pentru aceste sporturi sunt mult mai mici.

Incze Zsuzsa – Asociația Tat Rimetea: „Raftingul este o activitate potrivită pentru vremea călduroasă. 50% a crescut cel puțin față de anul trecut."

Pentru o astfel de aventură, oamenii plătesc 170 de lei, iar echipamentul este inclus. În țară există mai multe zone unde se poate practica raftingul, iar numărul turiștilor a crescut simțitor în ultimii ani, cu 20%. Și cei care vor să admire locurile de la înălțime pot alege un zbor cu parapanta pentru 300 de lei.