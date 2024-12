Stațiunea Păltiniș – cea mai veche și înaltă stațiune din România. Ce poți face aici iarna și vara

A fost înființată în 1894 de către Societatea Carpatină Ardeleană a Turiștilor. Este și cea mai înaltă stațiune din țară, la o altitudine de 1442 de metri, pe versantul nord-estic al Munților Cindrel.

Iarna, stațiunea abundă de turiști și se ajunge ușor pe șoseaua care leagă zona montană de municipiul Sibiu. Turiștii care ajung aici pot practica spoturi de iarnă, se pot bucura de peisaje și pot să se relaxeze, având la dispoziție o serie de unități de cazare pentru toate gusturile și bugetele.

Istoric

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comunitatea săsească din Transilvania a pus bazele unor inițiative turistice remarcabile printre care se numără și stațiunea Păltiniș, cunoscută inițial sub denumirea germană Hohe Rinne. Proiectul a fost realizat de Asociația Carpatină a Turiștilor din Transilvania (Siebenbürgischer Karpathenverein – S.K.V.) în colaborare cu comuna Cristian. Numele original al stațiunii provine de la un izvor local, prezent și astăzi.

Construcția stațiunii a început în 1892, iar inaugurarea oficială a avut loc pe 10 iunie 1894. Primele clădiri, cum ar fi „Casa de Cură Hohe Rinne” și „Casa Monaco”, inspirate din arhitectura alpină tiroleză, rămân până în prezent repere istorice. Stațiunea a fost dezvoltată sub coordonarea unor personalități precum dr. Carl Conradt, dr. Julius Pildner von Steinburg și Robert Gutt, care au contribuit semnificativ la crearea și organizarea acesteia.

Păltiniș a cunoscut perioade dificile și a asistat la cele două războaie mondiale și regimul comunist. După naționalizarea proprietăților în perioada postbelică, autoritățile comuniste au recunoscut potențialul turistic al zonei și au continuat să investească în stațiune. După 1989, unitățile turistice au revenit în proprietate privată, iar dezvoltarea stațiunii a fost reluată.

Astăzi, stațiunea este una dintre cele mai frecventate și populare de la noi din țară, în special iarna, când românii vin să se bucure de sporturi precum schi, snowboarding și altele, având în vedere că stratul de zăpadă este prezent 120 de zile pe an. Condițiile de schi sunt perfecte începând cu luna decembrie și până în aprilie, iar pârtiile din stațiune sunt faimoase în țară.

Cum ajungi

Drumul din Sibiu către Păltiniș este ușor accesibil cu mașina, fiind asfaltat și bine întreținut. Dacă vii din București, urmează traseul pe E15 către Sibiu, trecând prin Pitești și Valea Oltului.

Cu transportul public - TURSIB oferă o legătură directă între Sibiu și Păltiniș prin linia de autobuz 22 pe traseul Gară Sibiu – Constituției - Calea Dumbrăvii – Rășinari – Curmătură – Păltiniș (hotel Hohe Rinne). Plecările din Sibiu sunt programate la orele 07:00, 11:00 și 16:00, iar din Păltiniș, autobuzele pleacă la 09:00, 13:30 și 17:30. Biletele sunt accesibile, costând în jur de 10 lei pentru o călătorie simplă și 16 lei pentru dus-întors.

Dacă alegi să călătorești cu trenul, ruta București-Sibiu te lasă la gara din Sibiu, de unde poți continua drumul spre Păltiniș cu autobuzul TURSIB, taxiuri sau alte mijloace de transport disponibile în oraș.

Ce să faci în Păltiniș

Stațiunea Păltiniș a devenit destinația preferată în care mulți români se întorc an de an, indiferent de sezon. Pentru iubitorii sporturilor de iarnă este perfectă: aproape de Sibiu, la îndemână, populară și accesibilă. În plus, pârtiile sunt bine întreținute și sezonul de schi durează aproximativ cinci luni, din decembrie până în aprilie. Stațiunea pune la dispoziție pârtii pentru toate nivelurile de dificultate, de la începători până la avansați și este perfectă pentru cei care vor să învețe să schieze, pentru că nu este la fel de aglomerată ca alte stațiuni mai populare.

Dar Păltiniș nu este o stațiune doar pentru iarnă. Pe timpul verii, acesta este un loc perfect pentru drumeții, picnicuri în aer liber, plimbări prin natură și tot felul de activități interesante.

Printre cele mai importante obiective turistice de aici se numără schitul Păltiniș - o mică bisericuță ctitorită de mitropolitul Nicolae Bălan în jurul anului 1930. Schitul se află la 500 de metri de șoseaua Păltiniș-Sibiu și aparține Arhiepiscopiei Sibiului. Bisericuța a fost construită din lemn de brad și are hramul Schimbarea la Față a Domnului. Aici se află mormântul lui Constantin Noica, filosof, scriitor și publicist, care și-a petrecut ultimii ani ai vieții într-o căbănuță situată în apropierea schitului. Pe lângă mormântul filosofului, turiștii pot vizita și Casa memorială Constantin Noica, locul unde acesta și-a trăit ultimii ani din viață.

Schitul Păltiniș adăpostește o bucată din Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Iisus Hristos, adusă de către pelerini acum 1.000 de ani. Bucățică a făcut parte din tezaurul de relicve al Bisericii Catolice. Preoții olandezi au donat în 2004 relicva Mănăstirii din Poiana Mărului, iar doi ani mai târziu, mitropolitul Ardealului, I.P.S Laurențiu Streza, a donat-o Schitului Păltiniș.

Stațiunea este recunoscută și pentru aerul său ozonat, datorită pădurilor de conifere care o înconjoară. Vara, turiștii pot face drumeții la Poiana Oncești, Stâna Găujoara și Poiana Lupilor. În plus, poți vizita Rezervația Iezerele Cindrelului și lacurile glaciare superbe.

Iarna, complexul de pârtii Arena Platos este centrul distracției. Se află pe platoul Ioana Poplăcii, la 1 km înainte de a intra în stațiune, la o altitudine de 1400 de metri și are cinci pârtii dotate cu 4 instalații de transport pe cablu, nocturnă, tunuri de zăpadă, școală de ski și un apre ski bar.

Cele 4 pârtii din cadrul complexului sunt:

Pârtia Platos - are o lungime de 520 m, o diferență de nivel de 75 m și o capacitate de transport de 1200 persoane pe oră.

Pârtia Panorama Sibiului - măsoară 600 m în lungime, cu o diferență de nivel de 100 m și o capacitate de transport de 1200 persoane pe oră.

Pârtia Poiana Poplacii - se întinde pe 600 m, având o diferență de nivel de 100 m și o capacitate de transport de 1200 persoane pe oră.

Pârtia Arena - are o lungime de 240 m, o diferență de nivel de 35 m și poate transporta 500 de persoane pe oră.

Pârtia Soarelui - are o lungime de 640 m și o diferență de nivel de 75 m.

Pârtii de schi în Păltiniș

Pârtia Dăneasa - lungime de 410 m, cu o diferență de nivel de 138 m și dificultate scăzută.

Pârtia Dealul Poplăcii - schi fond - lungime de 2.200 m și dificultate scăzută.

Pârtia Găujoara-Păltiniș - măsoară 3.600 m în lungime și are o diferență de nivel de 175 m, cu dificultate scăzută.

Pârtia Oncești 1 - coborâre - o lungime de 1.150 m și o diferență de nivel de 240 m, având dificultate medie.

Pârtia Oncești 2 - o lungime de 450 m și o diferență de nivel de 38 m, cu dificultate scăzută.

Pârtia Oncești-Păltiniș - schi fond: - lungimea este de 5.000 m, cu o diferență de nivel de 275 m și dificultate scăzută.

Pârtia Santa - schi fond - lungime de 3.000 m și dificultate scăzută.

Telescaunul Păltiniș face legătura cu vârful Oncești situat la altitudinea de 1.713 m și are o lungime de 1.052 m. Este prevăzut cu 52 scaune duble și are o capacitate de 360 persoane pe oră. Timpul de urcare este de 7 minute.

