Românii nu s-au temut de COVID-19 și au luat cu asalt litoralul. Peste 80.000 de oameni au ajuns la mare

Ziua contrastelor este grăitoare pentru modul în care privesc românii epidemia de COVID-19. Avem, din nou, un număr mare de infectări la 24 de ore - 325.

Însă oamenii sunt cu gândul la evadare și vacanță. Pe litoral au ajuns 80 de mii de turiști într-o sâmbătă cu aproape 30 de grade Celsius. Este un test și pentru administratorii de afaceri și plaje obligați, să respecte măsurile de siguranță.

În Tuzla, unde proprietarul unei terase a organizat o petrecere, vineri-noapte, poliția a dat amenzi de 10 mii de lei.

În vara altfel, a lui 2020, problemele sunt aceleași, ca-n fiecare episod de mers la mare. Cei care s-au trezit mai târziu nu prind nici loc de parcare, nici șezlong. Partea bună este că administratorii de plajă se străduiesc să respecte deciziile legate de siguranța sanitară.

Mihai Spantoveanu, adiministrator plajă: "A venit foarte multă lume la mare. Noi am amenajat mai distanţe corturile, undeva cam la 50 de mp de cort, punem 8 saltele, două câte două la distanţa de doi metri între ele. Avem un bar care are 100 mp şi am făcut doar 3 posturi de vânzare, casieria am scos-o în afară".

Sunt însă şi oameni care au o singură frică: să nu piardă distracţia.

După Rusalii, când vremea n-a fost tocmai strălucită, este weekend-ul în care se simte cel mai mult dorința românilor de a lăsa în urmă ultimele luni.

Și în Constanța se simte valul de entuziasm. Cel mai mult, la noua roată de pe faleza Cazionului, construită pe modelul londnez. Turiştii cu dare de mâna pot închiria cabina VIP cu 200 de lei şi pot privi marea de sus, cu un prosecco rece în mână.

În Eforie Nord, s-a redeschis parcul acvatic. Sunt doar 700 de locuri disponibile, față de 3.000, cât este capacitatea.

Laura Auris, PR parc acvatic: "Respectăm anul acesta şi regulile de distanţare socială, este mult mai puţină lume la piscină".

Gradul de ocupare al hotelurilor este de 65%, potrivit agenţiilor de turism.