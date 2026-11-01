Întrebat dacă liderul de la Kremlin ar răspunde la telefon în cazul unui apel din partea lui Zelenski, Uşakov a răspuns afirmativ, transmite news.ro: „Cred că ar răspunde, desigur. Putin nu a refuzat niciodată să discute”. În acelaşi timp, oficialul rus a subliniat că, dacă preşedintele ucrainean doreşte o discuţie personală cu liderul rus, este binevenit la Moscova. „El (Zelenski) transmite semnale prin diverse surse. Dacă doreşte cu adevărat să negocieze, este liber să vină (la Moscova)”, a punctat consilierul Kremlinului.

Conform Kyiv Post, aceste declaraţii vin în continuarea afirmaţiilor ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, care a transmis că Zelenski este pregătit pentru negocieri directe, la nivel de lideri, cu Vladimir Putin. Scopul ar fi abordarea celor mai sensibile şi dificile probleme fundamentale ale conflictului, în primul rând cea teritorială.

„Ne dorim această întâlnire şi suntem pregătiţi pentru ea”, a declarat Sîbiha, adăugând: „Probabil că doar o întâlnire între Zelenski şi Putin poate da un nou sens negocierilor. Zelenski este pregătit să discute cele mai complexe şi delicate chestiuni, în special problema teritorială”.

Ministrul ucrainean de Externe a precizat că, deşi delegaţiile la nivel de lucru pot aborda aspecte tehnice – precum măsurile de consolidare a încrederii, schimburile de prizonieri şi protecţia civililor –, soluţiile politice cuprinzătoare privind suveranitatea naţională şi frontierele necesită implicarea directă a şefilor de stat.