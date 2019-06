Râurile din România care atrag turiştii străini. "Caută aventura"

Râurile adânci, care străbat defileuri stâncoase și dau naștere unor cascade ireale, au transformat România în destinația pasionaților de rafting.

În ultimii ani, cererea pentru acest sport de aventură, a crescut cu peste 20 la sută. În același timp, au apărut tot mai multe firme,care organizează ture cu barca, pe apele învolburate din munți. În România, unul dintre cele mai căutate râuri pentru rafting este Crişul Repede. Traseul - care străbate zone stâncoase şi un defileu - este preferat şi de familiile cu copii pentru că nu este dificil.

Aventura se întinde pe 40 kilometri şi durează 5 ore dar se pot organiza şi sesiuni mai scurte. Înainte să urce în bărci, cei care practică acest sport primesc un echipament special de protecţie şi sunt instruiţi cum să se comporte pe rău.

"Avem o singură regulă de aur: casca şi vesta de salvare nu le scoateţi de pe voi până la sfârşitul expediţiei. Toată lumea vâsleşte, suntem o echipă, nu sunteţi în croazieră”, spune instructorul.

Pe Crişul Repede, se poate face rafting cu bărci în care pot urca între 4 şi 8 persoane şi un ghid. În funcţie de mărimea grupului, preţurile încep de la 120 de lei pentru fiecare aventurier.

Citește și Turiştii care au ajuns în Bucovina în această vacanţă au îmbinat ospețele cu plimbările în aer liber

"Am mai făcut rafting dar nu ca aici, ci în râuri mai calme, la noi în ţară. Acesta este mult mai mare şi mai învolburat. E un loc foarte tare”, spune un turist din Israel.

"Apar turişti din toate ţările străine, efectiv vin din mai multe zone pe care nu ne aşteptam să avem ataţi turişti anul acesta”, spune proprietarul unui club de rafting.

"Aicea aproape că toată ziua vin firmele de rafting. Vin turişti, vin firmele pentru team-building, din asta trăieşte zona” spune un operator de astfel de tururi.

Rafting se face şi pe raul Arieş - în Alba. Pentru o tură, care durează trei ore, doritorii plătesc 125 de lei. Grupurile mai mari primesc reduceri.

INCZE ZSUZSA, ASOCIAŢIA TAT RIMETEA: "Vin foarte mulţi turişti şi din străinătate. Am avut anul acesta din Germania, din Polonia, din Ungaria. Caută aventura, vor ceva extrem să iasă din zona de confort de la an la an 15-20 la sută mai mulţi turişti."

Pentru cei din Bucureşti, cel mai accesibil râu pentru rafting este Buzăul. În aval de lacul de la Siriu, traseul are 10 kilometri şi durează trei ore. Condiţii bune pentru rafting oferă şi răul Jiul. Curajoşii îl prefera pentru cursul său accidentat, cu multe stânci care trebuie ocolite. La fel de solicitant este şi Cerna: traseul de 8 kilometri este plin de curbe, bolovani, stânci uriaşe şi cascade.