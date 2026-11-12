Mai multe agenții de turism au amânat sau au anulat complet excursiile în aceste zone, potrivit tn.nova.cz.

Deși luptele dintre Statele Unite și Iran s-au diminuat considerabil, țările din Peninsula Arabică se confruntă în continuare cu urmările războiului.

Emiratele Arabe Unite (EAU), de exemplu, se confruntă cu scurgeri de petrol apărute de ambele părți ale Strâmtorii Ormuz, ca urmare a conflictului.

La începutul acestei săptămâni, autoritățile au fost nevoite să închidă plaja Luluyah, de pe coasta Golfului Oman, din cauza poluării cu petrol, potrivit publicației locale The National.

Plaja se află în emiratul Sharjah, la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Oman, o altă destinație populară în rândul turiștilor.

Emiratele Arabe Unite au fost nevoite să închidă plajele și în urmă cu o lună, din cauza unei alte scurgeri de petrol, produsă după scufundarea superpetrolierului Gem No. 2 în Golful Persic.

Și Oman s-a confruntat cu poluarea cu petrol în luna august.

Pata de petrol din apropierea coastelor Omanului se extinde

Incidente similare ar putea avea loc și în perioada următoare.

Potrivit Reuters, pata de petrol din largul coastelor Omanului se întindea duminică pe o suprafață de 288 de kilometri pătrați și continua să se extindă.

Vineri, aceasta acoperea doar 149 de kilometri pătrați.

Situația ar putea reprezenta o problemă pentru numărul mare de turiști care aleg aceste destinații în lunile reci, în căutarea temperaturilor ridicate.

Mai multe agenții de turism au anulat sau amânat vacanțele în Oman

Unele agenții de turism au decis să anuleze complet călătoriile în această parte a lumii.

„Având în vedere situația actuală, deocamdată nu oferim excursii în această zonă”, a declarat Petr Šatný, directorul de marketing al unei agenții de turism, pentru TN.cz.

„Nu am mai organizat zboruri către Oman de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu”, a transmis Simona Fischerová, purtătoarea de cuvânt a unei alte agenții de turism.

„Clienții continuă să întrebe despre Oman, deoarece era o destinație foarte populară iarna, dar încă așteptăm ca situația de securitate din regiune să se îmbunătățească”, a adăugat aceasta.

Totuși, nu toate agențiile de turism au luat aceeași decizie

„Avem doar trei clienți în Dubai, iar situația nu i-a afectat în niciun fel. Am amânat zborurile către Oman până la sfârșitul lunii decembrie. Monitorizăm situația și suntem în contact cu partenerii locali”, a declarat Klára Divíšková, purtătoarea de cuvânt a unei agenții de turism, pentru TN.cz.

„Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții hotelurilor din Oman, plaja hotelului nu este afectată. Dacă situația se schimbă, vom respecta instrucțiunile autorităților locale și vom păstra legătura cu clienții”, a adăugat Divíšková.

„În prezent, nu avem clienți nici în Oman, nici în Emiratele Arabe Unite. Intenționăm să operăm zboruri charter începând cu 20 decembrie, către regiunea Salalah, care se află la peste 1.200 de kilometri de zona afectată de poluare”, a declarat Jan Bezděk, purtătorul de cuvânt al unui grup de agenții de turism.