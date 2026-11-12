Mai exact, 81,2% dintre respondenți declară că au foarte multă sau destul de multă încredere în Serviciul 112, numărul unic de urgență. Dintre aceștia, 38,2% spun că au foarte multă încredere, iar 43,1% destul de multă încredere.

La polul opus, 16,6% dintre respondenți afirmă că au destul de puțină sau foarte puțină încredere în serviciul de urgență: 12,1% au destul de puțină încredere, iar 4,5% foarte puțină. Alți 2,2% nu știu sau nu au răspuns.

Câți români au apelat numărul 112

Cercetarea arată că majoritatea românilor au apelat cel puțin o dată numărul unic de urgență.

Astfel, 58,3% dintre respondenți declară că au apelat 112 pentru a semnala o urgență, în timp ce 40,9% spun că nu au apelat niciodată acest număr. 0,8% nu știu sau nu răspund.

Datele din sondaj au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Metoda de cercetare utilizată a fost mixed-mode secvențial (CATI – CAWI).

Volumul eșantionului simplu, aleator a fost de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI.

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac: Încrederea în 112 arată că românii apreciază serviciile publice utile și accesibile

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică faptul că nivelul ridicat de încredere în serviciul de urgență 112 reflectă aprecierea românilor pentru serviciile publice pe care le consideră utile, accesibile și capabile să răspundă unor nevoi concrete.

„Într-un climat social marcat de neîncredere în numeroase instituții ale statului, nivelul foarte ridicat de încredere în serviciul 112 arată că românii apreciază serviciile publice operate de stat atunci când le percep ca fiind utile, accesibile și capabile să răspundă unor nevoi concrete.

Faptul că majoritatea românilor au apelat cel puțin o dată la serviciul 112 arată cât de prezent este acesta în viața de zi cu zi și sugerează că încrederea ridicată nu se bazează doar pe imaginea publică a serviciului 112, ci poate fi susținută și de experiența directă a cetățenilor.

Rezultatele cercetării confirmă datele statistice publice care arată că, în ultimii 20 de ani, serviciul de urgență 112 a fost apelat de peste 300 de milioane de ori”, a declarat Remus Ștefureac.