Perla Moldovei își recapătă strălucirea. Izvoarele minerale fac ”miracole”

Pro TV

Staţiunea Slănic Moldova, cunoscută drept "Perla Moldovei", începe să îşi recapete din strălucire. Managerii hotelurilor susţin că pe măsură ce cresc investiţiile, au din ce în ce mai mulţi turişti.

Aceştia caută aer curat şi proprietăţile vindecătoare ale izvoarelor minerale.

Slănic Moldova este cea mai cunoscută staţiune din judeţul Bacău.

”Am investit mult în această locaţie pentru apartamente de lux gândite pentru familii. Îi aşteptăm cu petreceri tradiţionale. În zonă pot vizita salina Târgu Ocna, pot mânca la restaurantele din zonă, iar dacă vremea o va permite vor putea schia la pârtia Nemira”, explică Marius Creţu, administrator pensiune.

Odată cu trecerea timpului au crescut şi pretenţiile turiştilor. Aşa că bucătarii încearcă să facă impresie.

"Piept de raţă cu cremă de păstarnac, mazăre sote şi spumă din reducţie de vin”, prezintă bucătarul.

Aici există şi o bază de tratament modernă.

"Tehnologiile de ultimă generație se îmbină cu ceea ce noi numim apa care vindeca. E o apă unică în ţară care se găseşte doar în staţiunea Slănic Moldova", explică un kinetoterapeut.

An de an, mii de turişti îşi caută vindecarea la Slănic. Se spune că izvoarele ajută la vindecarea problemelor de stomac sau de vedere.

"De 12 ani am venit aici datorită apei a izvoarelor şi a naturii. Am avut tumoare pe colon, am băut 5 ani apă de aici şi mulţumesc lui Dumnezeu nu mai am absolut nimic", spune un bărbat.

Cunoscut în Slănic este şi traseul celor 300 de scări care şerpuiesc prin pădure.

"E frumos. Nu am reuşit să îl fac niciodată. Nu am reuşit pentru că am venit iarna. E foarte frumos şi am ajuns până la o cotă admisibilă de siguranţă. Dacă nu eşti echipat cu bocanci adecvaţi sau ceva de genul nu se poate face", spune un turist.

Iar cei care vor să petreacă afară lângă ceaun sunt îndemnaţi să se orienteze către restaurantele tradiţionale.

”Avem pomana porcului. Se pune sare, piper şi stropit cu vin de casă, un pic de ciumbru. Amestecăm şi lăsăm să scads. De sărbători asta se caută", explică un bucătar.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer