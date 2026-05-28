În ceea ce priveşte litoralul, gradul de ocupare estimat la începutul acestei săptămâni a fost de aproximativ 30%, iar operatorii mizează pe turiştii last minute.

„La sfârşitul săptămânii trecute, rezervările pe litoral erau mai puţine decât în perioada similară a anului trecut, însă în 2026 sunt mai multe hoteluri pregătite să primească turişti decât în 2025. În plus, având în vedere vremea foarte caldă anunţată şi comportamentul de rezervare din ultimii ani, operatorii se aşteaptă ca mulţi români să decidă în ultima clipă şi să aleagă litoralul pentru minivacanţa de Rusalii”, arată reprezentanţii FPTR.

Potrivit datelor patronatului, în zona montană, gradul de ocupare estimate până acum este de aproximativ 40%, în timp ce în Delta Dunării, unde începutul sezonului depinde mult de vreme, accesibilitate şi rezervările de grup, aproximativ 50% din locurile din pensiuni şi hoteluri sunt rezervate.

Rusaliile, primul test important pentru sezonul estival

Federaţia consideră că minivacanţa de Rusalii 2026 este primul test important al sezonului estival şi un semnal că vacanţele petrecute în România rămân în atenţia românilor.

„Rusaliile 2026 arată că românii caută vacanţe în România şi că operatorii economici sunt pregătiţi să îi primească. Există cazare pe litoral de la 38 lei/persoană/noapte, există pachete cu mic dejun sub 100 lei/persoană/noapte şi există variante all inclusive pentru turiştii care doresc servicii complete. (…) vremea caldă poate aduce multe rezervări de ultim moment. Românul s-a obişnuit să decidă în ultima clipă, iar noi ne aşteptăm ca această săptămână să reconfirme interesul pentru turismul intern. România are preţuri accesibile, iar miza anului 2026 este calitatea. Nu trebuie să concurăm prin tarife mici, ci prin servicii corecte, ospitalitate, profesionalism şi respect faţă de turist”, a declarat Dragoş Răducan, preşedinte FPTR.

Rusaliile din acest an se suprapun cu Ziua Copilului, iar perioada 30 mai, 31 mai şi 1 iunie 2026 este un weekend prelungit, cu cerere orientată catre toate zonele tarii, menţionează oficialii FPTR.

Dacă litoralul oferă cazare de la 38 lei/persoană/noapte, la munte tarifele pornesc de la 57 lei/persoană/noapte în Braşov, iar în zona Deltei şi a destinaţiilor apropiate, de la 60 lei/persoană/noapte în Corbu,

Astfel, pe litoral, cazarea simplă presupune costuri de 38 lei/persoană/noapte în Eforie Nord, 49 lei/persoană/noapte în Neptun Olimp, 57 lei/persoană/noapte în Saturn, 59 lei/persoană/noapte în Eforie Sud, 62 lei/persoană/noapte în Venus, 63 lei/persoană/noapte în Mamaia şi 64 lei/persoană/noapte în Jupiter.

Pentru turiştii care doresc mic dejun inclus, tarifele pornesc de la 97 lei/persoană/noapte în Saturn şi ajung la 129 lei/persoană/noapte în Mamaia Nord.

Pentru pachetele all inclusive, tarifele analizate încep de la 174 lei/persoană/noapte în Mamaia Nord şi urcă până la 255 lei/persoană/noapte în Mamaia.

Tarifele la munte și în Delta Dunării

La munte, tarifele pornesc de la 57 lei/persoană/noapte în Braşov, 60 lei/persoană/noapte în Buşteni şi cresc până la 110 lei/persoană/noapte în Azuga şi 113 lei/persoană/noapte în Predeal.

Delta Dunării şi destinaţiile de natură rămân atractive pentru turiştii care caută linişte, gastronomie locală, plimbări cu barca şi experienţe autentice. În zona Deltei şi a destinaţiilor apropiate, tarifele pentru cazare simplă pornesc de la 60 lei/persoană/noapte în Corbu, 72 lei/persoană/noapte în Tulcea, 140 lei/persoană/noapte în Vadu şi ajung la 165 lei/persoană/noapte în Murighiol, potrivit datelor FPTR.

Pentru turismul rural, tarifele încep de la 75 lei/persoană/noapte în pensiuni din Maramureş.

„România are o ofertă turistică diversă, accesibilă şi adaptată mai multor bugete cu variante de cazare simplă, pachete cu mic dejun, demipensiune, all inclusive, servicii SPA, facilităţi pentru copii şi programe de divertisment”, arată FPTR.

Anul 2026 a fost declarat „Anul calităţii în turism”, mai arată patronatul.