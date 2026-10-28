"Nu ar avea niciun sens să introducem aici un bilet de intrare în oraş, aşa cum au făcut la Veneţia", a spus Gualtieri. Potrivit acestuia, "Cetatea Eternă", o destinaţie turistică încă din antichitate, nu are intenţia de a restricţiona accesul, potrivit Agerpres.

Vizitatorii doresc să experimenteze Roma aşa cum o fac locuitorii, iar acest lucru presupune să ne asigurăm că centrul istoric nu devine o "coajă goală" şi că turiştii au acces la magazine şi restaurante locale, în locul unora "false", a adăugat edilul.

"Turiştii vor veni întotdeauna la Roma. Au existat mereu turişti şi vor exista întotdeauna", a susţinut Roberto Gualtieri.

Veneţia a introdus măsuri pentru a controla numărul turiştilor şi vizitatorilor de o zi în centrul istoric, inclusiv o taxă de acces de cinci euro, care a fost pusă în aplicare în această vară.

Un astfel de sistem este mai potrivit pentru oraşul lagunelor

Potrivit lui Gualtieri, un astfel de sistem este mai potrivit pentru oraşul lagunelor, având în vedere dimensiunile sale mai reduse şi faptul că un număr mare de vizitatori nu rămân peste noapte, neplătind, astfel, taxe hoteliere.

Şi alte oraşe italiene, precum Florenţa şi Bologna, au adoptat noi reguli privind închirierea locuinţelor pe termen scurt, interzicând, de exemplu, schimbarea destinaţiei proprietăţilor nerezidenţiale din centrele lor istorice.

În interviul pentru Bloomberg, Gualtieri a afirmat că, printre priorităţile sale, se numără descurajarea a ceea ce el a numit "un turism de tip fugitiv", în care vizitatorii "doar consumă, fără a oferi nimic în schimb".

Centrul Romei dispune de mai mult de 122.000 de locuri de cazare

Conform unui studiu publicat în septembrie de compania imobiliară Brixa, centrul Romei dispune de mai mult de 122.000 de locuri de cazare, comparativ cu cei puţin peste 116.000 de locuitori ai zonei. Studiul a arătat că tendinţa închirierilor pe termen scurt, care tradiţional a fost limitată la centrul istoric, se extinde acum şi în cartierele rezidenţiale de la periferia oraşului.

"Nu putem interveni asupra proprietăţilor existente decât dacă primim autoritatea necesară în acest sens. Prin urmare, ne dotăm cu instrumente care să ne permită impunerea unor restricţii" asupra diverselor tipuri de proprietăţi, a declarat edilul Romei.

Obiectivul edilului este ca Roma să rămână "un oraş mare şi deschis, în care oamenii îşi doresc să revină". Un turism de o calitate superioară, axat pe evenimente culturale majore, care uneori au loc în afara centrului istoric, va stimula cererea pentru experienţe autentic romane, consideră Roberto Gualtieri.

Datele furnizate de municipalitate arată că, în 2025, Roma a atras un număr record de turişti. Numărul total de sosiri a fost de 22,9 milioane, dintre care 12 milioane din străinătate. Numărul înnoptărilor a ajuns la 52,92 milioane, un alt record istoric.