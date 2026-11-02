Florin Răducioiu va îndeplini funcţia de Coordonator Dezvoltare Academie şi Parteneriate Internaţionale. Activitatea lui se va concentra pe construirea şi cultivarea relaţiilor cu academiile de fotbal europene, el fiind primul punct de contact şi ambasadorul clubului în fotbalul internaţional, potrivit News.ro.

Va fi responsabil de identificarea şi propunerea unor oportunităţi de colaborare valoroase, precum meciuri amicale, turnee de juniori, cantonamente şi schimburi de experienţă între staff-uri. Totodată, va coordona organizarea activităţilor internaţionale stabilite, de la vizitele delegaţiilor partenere până la turneele academiei în străinătate.

Va reprezenta academia la evenimente, conferinţe şi turnee internaţionale de prestigiu, contribuind la creşterea vizibilităţii clubului în Europa.

A făcut primii paşi în fotbal la Dinamo

Născut pe 17 martie 1970, Florin Răducioiu a făcut primii paşi în fotbal la Dinamo, evoluând pentru grupele de copii şi juniori ale clubului nostru. A debutat în prima divizie la doar 16 ani, într-un meci disputat împotriva Politehnicii Timişoara.

În cele 84 de meciuri jucate pentru Dinamo, Florin Răducioiu a înscris 30 de goluri. Are în palmares un titlu de campion, în sezonul 1989-1990, şi două Cupe ale României, în sezoanele 1985-1986 şi 1989-1990. În finala disputată pe 2 mai 1990 împotriva celor de la Steaua, a marcat trei dintre cele şase goluri ale echipei noastre.

Pentru echipa naţională a evoluat în 40 de meciuri, în care a înscris 21 de goluri. A debutat la o Cupă Mondială în 1990, la doar 20 de ani, împotriva naţionalei Uniunii Sovietice, iar primul gol pentru naţională l-a marcat pe 5 septembrie 1990, împotriva reprezentativei statului San Marino.

Este primul jucător din istoria fotbalului mondial care a reuşit să marcheze goluri în cele mai puternice cinci campionate ale Europei (Anglia, Franţa, Germania, Italia şi Spania).