Cea mai importantă noutate, potrivit portalului, este introducerea unui număr de înregistrare obligatoriu pentru fiecare apartament, cameră sau casă de vacanță. Fără acesta, nu va mai fi posibilă promovarea legală a cazării pe platforme precum Airbnb și Booking.com. Scopul este eliminarea economiei „gri” și creșterea siguranței turiștilor.

„Heute” notează că o consecință ar putea fi reducerea semnificativă a ofertei, în special în cazul cazărilor private care nu au fost până acum înregistrate. Experții avertizează că acest lucru ar putea duce la creșteri de prețuri în destinațiile populare. Inspectorii, autoritățile locale și chiar vama vor primi competențe sporite pentru a combate închirierile ilegale, citează Blic.

Turiștii sunt sfătuiți să verifice dacă proprietatea are un număr de înregistrare atunci când fac o rezervare, în caz contrar riscând probleme la sosire.

Sfârșitul turismului de masă

Croația vrea, de asemenea, să pună capăt turismului excesiv, mai scrie „Heute”. Vor fi introduse limite pentru servirea alcoolului în zonele cunoscute pentru petreceri, iar autoritățile locale vor primi atribuții sporite pentru a combate zgomotul și comportamentul deranjant.

Reguli deosebit de stricte se aplică minorilor: băuturile energizante vor putea fi vândute doar persoanelor peste 18 ani, la fel ca alcoolul. Restaurantele care nu respectă aceste reguli riscă amenzi usturătoare.

Mai puține oferte „last minute”

Pentru turiști, vacanțele pe litoralul croat vor deveni mai sigure și mai bine organizate. Totuși, articolul avertizează că acest lucru ar putea însemna și mai puține oferte ieftine de tip „last minute” pentru cazările private.

Soarele și marea rămân aceleași, dar regulile jocului devin mult mai stricte.

Cei care își planifică vacanța de vară în 2026 ar trebui să rezerve cât mai curând o unitate de cazare înregistrată.