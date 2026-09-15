Nicușor Dan, despre „violențele extrem de grave” din Piața Victoriei: „Actele de vandalism trebuie sancționate drastic”

Stiri Politice
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Nicusor dan inq og 4
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei din București și cere sancționarea celor responsabili, subliniind că nicio nemulțumire nu justifică agresiunile sau actele de vandalism.

autor
Alexandru Toader

Totodată, șeful statului acuză „politicieni iresponsabili” că încearcă să amplifice artificial tensiunea socială și să deturneze un miting legitim prin instigarea la violență. Nicușor Dan avertizează că limbajul urii din spațiul public produce efecte dramatice și face apel la rațiune, responsabilitate și dialog.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă.

Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă.

La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime.

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Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice.

Contextul social, economic și politic dificil este real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție. Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile.

Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a reacționat Nicușor Dan pe Facebook.


Peste 20 de manifestanţi violenţi, ridicaţi de jandarmi

Peste 20 de persoane care au avut un comportament violent la protestul de marţi din Piaţa Victoriei au fost ridicate, au informat oficiali ai Jandarmeriei Capitalei, potrivit Agerpres.

Jandarmeria Capitalei anunţase anterior că a sancţionat trei bărbaţi care ar fi provocat incidente la protestul din Piaţa Victoriei al fermierilor, amenzile fiind în valoare totală de 11.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 şi Legii nr. 60/1991.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, cei trei au avut un comportament "necooperant" şi "recalcitrant" şi au împiedicat jandarmii să îşi exercite atribuţiile de serviciu în zona manifestaţiei.

De asemenea, un alt bărbat, care intenţiona să ajungă în Piaţa Victoriei, a fost depistat în zona Gării de Nord având asupra sa un spray iritant-lacrimogen, acesta fiind condus la sediul Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun, menţiona Jandarmeria.

Sursa: Facebook.com Agerpres

Etichete: nicusor dan, proteste, piata victoriei,

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