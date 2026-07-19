În Italia, de exemplu, comandarea unui cappuccino după ora 11:00 poate fi considerată un indiciu clar că persoana respectivă este turist, scrie Express.

În timpul unei vizite în Tremosine sul Garda, un grup de sate aflate pe malul vestic al lacului Garda și inclus oficial pe lista celor mai frumoase sate din Italia, a ieșit la iveală un obicei surprinzător al localnicilor.

În această zonă, comandarea unui cappuccino după orele dimineții este privită cu mirare, deoarece italienii îl consideră în mod tradițional o băutură destinată micului dejun.

O femeie originară din Pieve, cel mai mare sat din Tremosine, a explicat că, pentru italieni, cappuccino-ul face parte din ritualul de început al zilei, nu din finalul unei mese.

După prânz sau cină, alegerea obișnuită este un espresso scurt, băut înainte de plata notei și continuarea activităților zilnice.

În zonele turistice aglomerate, unde cafenelele sunt obișnuite cu vizitatorii străini, această regulă este mai puțin strictă. Însă în satele de munte mai liniștite, precum Tremosine, unde în Pieve trăiesc doar aproximativ 200 de persoane, o astfel de comandă poate provoca o sprânceană ridicată sau un zâmbet amuzat.

De ce italienii evită cappuccino după masă

Experții în turism susțin că există mai multe explicații pentru această tradiție. Unii italieni consideră că laptele și spuma de lapte transformă cappuccino-ul într-o băutură prea consistentă pentru după masă, în timp ce alții cred că produsele lactate pot îngreuna digestia după prânz.

„Nu comanda un cappuccino în Italia după prânz... dacă vrei să te integrezi în cultura locală. Mai ales în cafenelele mici, care nu sunt obișnuite cu turiștii, s-ar putea să primești doar o privire foarte amuzată”, au explicat experții.

„Italienii au o regulă nescrisă legată de consumul cappuccino-ului după prânz. Unii spun că motivul este faptul că laptele și spuma îl fac să semene mai mult cu o masă, în timp ce alții cred că produsele lactate nu sunt bune pentru digestie după prânz. Nu vei vedea un italian comandând un cappuccino după cină”, au adăufat aceștia.

Cappuccino-ul modern își are originile în băutura vieneză numită kapuziner, care a devenit populară în cafenelele din secolul al XVII-lea. Rețeta originală includea cafea, smântână, zahăr și condimente.

Băutura în forma cunoscută astăzi a apărut în nordul Italiei, însă transformarea sa completă a avut loc în secolul XX, când laptele spumat a devenit un ingredient esențial.

De atunci, cappuccino-ul a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale culturii italiene a cafelei, fiind apreciat în întreaga lume.

Chiar dacă tradiția este cunoscută pe scară largă, nu toți italienii sunt de acord cu această regulă nescrisă.