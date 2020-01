Experiență fabuloasă pentru mai mulți turiști: „A fost ceva unic. N-am mai trăit așa ceva”

Experiență aparte pentru câțiva turiști care au ajuns la poalele Munților Făgăraș.

Aceștia s-au bucurat de o iarnă mai ceva ca în filmele rusești și de o întâlnire rară cu o familie numeroasă de ciute şi cerbi. Obişnuite deja cu oamenii, vietățile au acceptat să fie fotografiate și să primească o gustare.

Cei care au pornit din Avrig pe drumul ce duce la Poiana Neamțului au avut parte de suprize.

Bambi, mascota regiunii, este încântat dacă e răsfăț.

Turiștilor nu le vine să creadă că totul e real.

Tânăr: „A fost ceva unic. N-am mai trăit așa ceva până acum. Copiii sunt foarte fericiți. Pentru ei am făcut asta posibil.”

Reporter: „Nu doar copiii, văd că și cei mari?

Tânăr: „Da și cei mari. O experieță unică. Nu am mai stat așa aproape."

Turistă: „Ceva de vis. Am locuit în Sibiu peste 20 de ani, dar nu am fost niciodată aici. Ceva de vis. Am văzut căprioarele, am văzut munții superbi în toată splendoarea lor cu zăpadă. Zăpadă și tot frumosul acesta, natură și tot ce vedem aici, ne amintește de copilărie.”

Femeie: „Foarte frumos, ceva deosebit, nu mai vezi așa ceva. Rar mai vezi așa ceva."

Copil: „Nu am mai văzut niciodată căprioare așa libere.”

Reporter: „Ai făcut fotografii?”

Copil: „Da, le-am mângâiat și am făcut fotografii cu ea.”

Reporter: „E ca în cărțile alea de povești?”

Copil: „Mi se pare mai interesant.”

Copil: „Mie îmi place foarte mult aici la munte și sunt foarte bucuroasă că am venit la căprioare.”

Reporter: „Cum sunt căprioarele astea?”

Copil: „Drăguțe."

Povestea acestui loc mai puțin cunoscut începe după anul 1906, când armata austro-ungară a construit o cabană pentru soldații care păzeau granița dintre Imperiu și Regatul României, de dincolo de munți. Primele forme de turism s-au dezvoltat după mijlocul anilor '50, iar după comunism au apărut și pensiunile.

Ilie Stoica, proprietar pensiune: „E o zonă care îți oferă natură, zăpadă, liniște. Cerbii, colegii au caii pentru echitație. Este o zonă care este atractivă și merită văzută, Valea Avrigului."

Amatorii de vacanțe montane pot încerca să ajungă și în aceste locuri, mai ales că iarna se da greu bătută la poalele munților Făgăraș, iar din Sibiu până aici nu sunt mai mult de 45 de kilometri. Iar oferta este variată: plimbări cu sania, focuri de tabără, îngrijirea și chiar hrănirea animalelor, dar mai ales multă, multă zăpadă.



Prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la 200 de lei, asta dacă vă doriți o cameră dublă cu mic dejun inclus.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!