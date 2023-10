Două locuri din România în topul celor mai bântuite locații din lume. Vezi care sunt cele mai înspăimântătoare locuri

Sunt multe locuri din lume care și-au câștigat reputația de a fi bântuite, iar în luna octombrie, când se apropie Halloweenul, tot mai multă lume vorbește despre ele. Într-un top al celor mai înspăimântătoare 35 de locații din lume, redactorii de la Travel Leisure au inclus și două locuri din România: Pădurea Hoia-Baciu din Cluj-Napoca și Castelul Corvinilor din Hunedoara.

Situate pe locurile 26 și 29 în acest top, cele două locații sunt prezentate cu toate legendele lor.

Pădurea Hoia-Baciu din Cluj-Napoca

Mulți pasionați de fenomene paranormale consideră acest loc - cu copacii săi bățoși și o zonă pustie despre care circulă zvonuri că ar fi o poartă către o altă dimensiune - cea mai bântuită pădure din lume. Vizitatorii raportează adesea sentimente intense de anxietate și o senzație copleșitoare că sunt observați în timp ce se plimbă printre copaci. Unele dintre evenimentele supranaturale raportate frecvent aici includ apariții neexplicate, fotografii care arată fețe care nu erau vizibile fotografilor atunci când au fost făcute pozele, și OZN-uri.

Castelul Corvinilor din Hunedoara

Dacă ești fan al mitologiei vampirilor, probabil că ești familiarizat cu Vlad Țepeș, care a inspirat personajul principal din romanul lui Bram Stoker, "Dracula". În realitate, sângerosul conducător a fost ținut prizonier la Castelul Corvinilor (numit și Castelul Hunyadi sau Castelul Hunedoara). Printre ceilalți prizonieri s-a aflat și un călugăr zidit într-unul dintre pereți ca pedeapsă pentru spionaj. Se crede că fantoma lui bântuie castelul și în ziua de astăzi. La fel și spiritele a trei prizonieri cărora li s-a promis libertatea dacă săpau un puț și găseau apă. Au făcut-o, dar nu au fost eliberați.

Cele mai bântuite 35 de locuri din lume potrivit Travel + Leisure Magazine

1. Raynham Hall în Norfolk, Regatul Unit

2. Fortul Bhangarh în Rajasthan, India

3. Poveglia în Veneția, Italia

4. Vechiul Han Ram din Wotton-under-Edge, Regatul Unit

5. Port Arthur în Tasmania, Australia

6. Queen Mary în Long Beach, California

7. Castelul Burg Wolfsegg în Wolfsegg, Germania

8. Casa Lizzie Borden în Fall River, Massachusetts

9. Casa Loma în Toronto, Ontario

10. Castelul Château de Brissac din Brissac-Quincé, Franța

11. Stanley Hotel în Estes Park, Colorado

12. Fairmont Banff Springs în Banff, Alberta

13. Farul St. Augustine în St. Augustine, Florida

14. One If by Land, Two If by Sea în New York City

15. Turnul Londrei în Regatul Unit

16. Teatrul Dock Street din Charleston, Carolina de Sud

17. Parcul Tao Dan din Ho Chi Minh City, Vietnam

18. Vechea Vicarie din Borgvattnet, Suedia

19. Casa Misterelor Winchester în San Jose, California

20. The Driskill în Austin, Texas

21. Fortul Akershus din Oslo, Norvegia

22. Castelul Hope din Cape Town, Africa de Sud

23. Catacombele din Paris, Franța

24. Castelul Edinburgh din Scoția

25. Orașul Interzis din Beijing

26. Pădurea Hoia-Baciu din Cluj-Napoca, România

27. Casa Kehoe din Savannah, Georgia

28. Gettysburg, Pennsylvania

29. Castelul Corvinilor din Hunedoara, România

30. Lawang Sewu în Semarang, Indonezia

31. Cimitirul Recoleta din Buenos Aires

32. Teatrul Tapia din San Juan, Puerto Rico

33. Vechea Casă a Parlamentului din Canberra, Australia

34. Castelul Himeji din Himeji, Japonia

35. Clubul Cuban din Tampa, Florida

