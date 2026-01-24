Ca să reduceți cât mai mult cheltuiala, alegeți perioade mai puțin aglomerate și destinații noi.

Alexandru Apetroaiei și-a făcut un obicei - în ianuarie cumpără biletele de avion pentru toate destinaţiile în care vrea să ajungă, pe parcursul anului.

Alexandru Apetroaiei: „În primul rând luăm biletele de avion și după aceea restul. Căutăm un zbor la Marrakes, Maroc, pe data de 26 martie, prețul biletului este de 206 lei"

Biletele către Londra, Bruxelles, Milano, Roma, Barcelona sau Paris sunt în zilele acestea cu până la 90% mai ieftine comparativ cu tarifele medii practicate în 2025, anunță o platformă de rezervare online a zborurilor.

Claudia Tocilă, marketing managerul unei platforme de rezervări de bilete de avion: „Cele mai populare destinații din Europa sunt și cele mai ieftine. Sunt promoții la aproape toate companiile aeriene și aproape în fiecare zi”.

Unele companii oferă bilete ieftine pentru tot anul, altele doar în perioadele mai puțin aglomerate.

Anastasia Novak, directorul de comunicare al unei companii aeriene: „Companiile aeriene folosesc promoțiile pentru a stimula cererea în anumite perioade sau pentru a susține lansarea unor rute noi, ori pentru a echilibra vârfurile de trafic.”

Alexandra Pârv a observat, în alți ani, diferențe majore și pentru ţări aflate la distanță considerabilă de România.

Alexandra Pârv: „De exemplu în Japonia, am plătit 450 de euro de persoană, dus-întors, cu câte două bagaje de cală incluse”.

Contează și ziua în care vreți să plecaţi la drum.

Silvia Teodorescu, purtătorul de cuvânt al unei companii aeriene: „Prețurile de obicei sunt mai mici marți, miercuri sau joi comparativ cu weekendul, când crește cererea”.

Mai nou, şi inteligența artificială ne ajută să găsim cele mai bune oferte. De pildă, puteţi căuta ,,cel mai mic preț spre o destinație cu soare în luna ianuarie" și un asistent virtual o să vă dea opțiunile de zbor.

