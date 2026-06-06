Considerată cândva capătul lumii cunoscute și ultima bucată de pământ văzută de Cristofor Columb înainte de călătoria sa spre Americi, El Hierro este astăzi cea mai izolată dintre Insulele Canare și una dintre cele mai puțin vizitate destinații din Spania, potrivit CNN.

În timp ce Tenerife a primit peste șase milioane de turiști internaționali în 2024, El Hierro a fost vizitată de doar aproximativ 4.100 de persoane.

Insula celor 1.000 de vulcani

El Hierro este supranumită „insula celor 1.000 de vulcani”. Aproximativ 12.000 de oameni trăiesc aici, înconjurați de sute de cratere vulcanice, stânci negre spectaculoase și păduri care par să plutească printre nori.

Peisajele se schimbă dramatic de la o zonă la alta. Satele aflate deasupra norilor, pădurile de pini, câmpiile vulcanice și piscinele naturale săpate în rocă transformă fiecare drum într-o aventură.

Vinuri rare și tradiții păstrate de secole

Izolarea insulei a contribuit la conservarea unor soiuri rare de viță-de-vie care au dispărut din mare parte a Europei după epidemia de filoxeră din secolul al XIX-lea.

În localitățile insulei, vinurile locale sunt încă o mândrie a comunității. În satul pescăresc La Restinga, vizitatorii pot descoperi și unele dintre cele mai apreciate preparate din pește și fructe de mare din arhipelag.

Un paradis pentru scafandri și iubitorii naturii

Rezervația marină Mar de las Calmas este considerată unul dintre cele mai spectaculoase locuri de scufundări din Europa Occidentală. Apele sale ascund vulcani submarini, recife de corali și funduri marine vulcanice, iar vizibilitatea poate depăși 30 de metri.

Pescarii continuă să folosească metode tradiționale pentru a proteja biodiversitatea marină, iar autoritățile încearcă să dezvolte turismul fără a afecta echilibrul natural al insulei.

Prima insulă sustenabilă din lume

Una dintre cele mai impresionante realizări ale insulei se află lângă capitala Valverde. Cinci turbine eoliene uriașe și un sistem hidroenergetic construit în cratere vulcanice permit insulei să producă cea mai mare parte a energiei sale din surse regenerabile.

Autoritățile pregătesc acum noi experiențe de ecoturism, de la tururi ale podgoriilor și ateliere de vinificație până la lecții de pescuit, producerea brânzeturilor și explorarea plantațiilor de aloe vera.

Locuitorii spun însă că adevărata comoară a insulei nu este peisajul, ci ritmul lent al vieții.

„Suntem bucuroși să primim mai mulți vizitatori, dar cel mai important este să ne păstrăm modul simplu de viață”, spune o localnică. „Aici ai timp să te descoperi pe tine însuți. În lumea de astăzi, este ceva extrem de rar.”