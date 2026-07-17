Operatorii au la dispoziție 5 zile să le desființeze, altfel riscă amenzi și chiar rezilierea contractelor de închiriere a plajelor.

Zeci de terase cu probleme au fost verificate. Șase în Mamaia, în nordul stațiunii, în zona cluburilor, iar restul de 17 pe plajele din Constanța. Unele au între 600 și 1.000 de metri pătrați. Ministrul Mediului a stat de vorbă și cu administratorii acestor localuri. Iar unii operatori economici, care nu îndeplinesc criteriile de autorizare, au fost notificați de autorități și trebuie să desființeze construcțiile.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului: „Există norme care spun foarte clar că nu se poate face o astfel de terasă aici, de asta trebuie să avem niște discuții foarte serioase despre cum reglementăm PUZ-ul și care sunt regulamentele viitoare pe care le aprobăm.”

Adrian Dinu, administratorul uneia dintre terasele inspectate: „Găsirea unei formule astfel încât să nu ne trezim în mijlocul sezonului că ne apucăm să mutăm lucruri. Este ok, respectăm legea, ne asumăm, dar în situația actuală, la momentul actual, riscăm să ne jucăm o poveste care este foarte sensibilă, apropo de turism.”

Stelica Hagi, directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral: „De fapt sunt construcții ușoare, construcții cu materiale ecologice, nu contest acest lucru, numai că nu au un acord de realizare și de edificare a acestor edificii. Acest acord se lua în fiecare an.”

Diana Buzoianu a verificat și situația algelor din zona Mamaia-Năvodari. Pe litoral vor ajunge două echipamente din țară care vor lua plantele direct din apă.