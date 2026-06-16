Rezultatele noului studiu contrazic cercetările publicate anul trecut, care au ajuns la concluzia că această expansiune cosmică nu mai accelerează, o descoperire ce a pus sub semnul întrebării înţelegerea de bază a Universului.

"Universul încă accelerează", a declarat astrofizicianul Brodie Popovic de la Universitatea Southampton din Regatul Unit, unul dintre coordonatorii studiului publicat în această lună în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Există încă multe lucruri pe care nu le ştim şi pe care suntem nerăbdători să le aflăm, dar credem că ne aflăm pe drumul cel bun", a adăugat Brodie Popovic.

Descoperiri despre supernove

Descoperirile acestui studiu, realizate de o echipă din care au făcut parte şi doi laureaţi ai premiului Nobel, au fost ghidate de observaţii ce au vizat două seturi diferite de date despre explozii stelare denumite "supernove de tip Ia" pentru a calcula distanţe cosmice vaste. Aceste supernove cauzează distrugerea unui obiect cosmic denumit "pitică albă" - rămăşiţa densă a unei stele cu o masă mică până la intermediară, aflată la sfârşitul ciclului său de viaţă.

Acest tip de supernovă s-a dovedit de mare valoare în cercetarea structurii Universului pe baza dovezii că toate aceste explozii au aproximativ aceeaşi luminozitate. Strălucirea lor observată diferă în funcţie de distanţa faţă de Pământ - sunt mai strălucitoare când se află mai aproape şi mai estompate când sunt mai îndepărtate -, ceea ce le face să fie nişte indicatori utili ai distanţelor cosmice.

Prin măsurarea strălucirii acestor supernove văzute de pe Pământ, oamenii de ştiinţă pot măsura rata de expansiune a Universului şi variaţia acestei rate de-a lungul timpului. Datorită timpului de care lumina are nevoie pentru a călători prin spaţiu, observarea unor obiecte îndepărtate din cosmos echivalează cu a privi înapoi în timp.

Ce e „energia întunecată”

Evenimentul Big Bang din urmă cu aproximativ 13,8 miliarde de ani a dat naştere Universului, iar acesta se extinde de atunci. În 1998, oamenii de ştiinţă au dezvăluit că această expansiune accelerează, iar cauza sa ipotetică ar fi o forţă invizibilă, denumită "energie întunecată".

Conţinutul Universului include materie obişnuită - stele, planete, gaze, praf şi toate elementele cunoscute pe Pământ -, precum şi materie întunecată şi energie întunecată. Materia obişnuită reprezintă aproximativ 5% din conţinutul Universului. Materia întunecată, cunoscută prin influenţele sale gravitaţionale asupra galaxiilor şi stelelor, reprezintă aproximativ 27%. Energia întunecată reprezintă aproximativ 68%.

Autorii studiului din 2025, publicat în aceeaşi revistă ştiinţifică ca şi noul studiu, au concluzionat că energia întunecată slăbeşte şi a încetat să mai accelereze expansiunea Universului.

"Supernovele de tip Ia sunt instrumentul principal pentru măsurarea istoriei expansiunii Universului şi au furnizat, în 1998, prima dovadă că expansiunea cosmică se accelerează din cauza energiei întunecate", a declarat astrofizicianul Adam Riess de la Universitatea Johns Hopkins din Maryland, coautor al noului studiu şi laureat al premiului Nobel pentru fizică în 2011 pentru descoperirea - în comun cu alţi doi cercetători - a expansiunii accelerate a Universului.

"În ultimul deceniu, un grup de cercetători de la Universitatea Yonsei au susţinut că distanţele supernovelor ar trebui calibrate diferit, luând în considerare vârstele stelelor care, în cele din urmă, explodează, şi că acest 'efect al vârstei' ar putea modifica substanţial dovezile privind acceleraţia. În studiul nostru, nu am găsit nicio dovadă a aşa-zisului 'efect al vârstei' în cele mai mari eşantioane calibrate de supernove utilizate de comunitatea cosmologică în ultimul deceniu", a precizat Adam Riess.

Astrofizicianul Young-Wook Lee de la Universitatea Yonsei, situată în Seul, a fost unul dintre coordonatorii studiului din 2025. Young-Wook Lee a apărat concluziile echipei sale şi a afirmat că principalele argumente aduse de cercetătorii din noul studiu prezintă "deficienţe metodologice grave sau conduc spre concluzii care sunt inconsistente în plan intern prin prisma propriei logici".

Cercetătorii din noul studiu şi-au exprimat încrederea în metodologia lor şi în concluziile care confirmă acceleraţia.

Natura fizică a energiei întunecate rămâne necunoscută. Platforme precum Observatorul Vera Rubin, recent pus în funcţiune în Chile, şi viitorul Telescop Spaţial Nancy Grace Roman, care urmează să fie lansat în luna august, ar putea oferi unele indicii.

"Sperăm că noile date pe care le vom obţine de la Observatorul Vera Rubin şi de la Telescopul Spaţial Nancy Grace Roman ne vor ajuta să definim mai precis ce este cu adevărat energia întunecată", a declarat Brodie Popovic.