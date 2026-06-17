Tinerii care se înscriu la dublă specializare studiază două domenii într-un singur program universitar și, dacă intră pe locurile de la buget, nu plătesc niciunul.

Daniel Preda: „Este formula prin care Ministerul Educației încearcă să rezolve două probleme: să crească șansele de angajare ale absolvenților și să reducă deficitul de cadre didactice din anumite domenii.”

De pildă, pentru admiterea din acest an, Universitatea de Vest din Timișoara a lansat trei astfel de programe: Chimie – Biologie, Fizică – Chimie și Geografie – Limba și literatura engleză. La fiecare sunt câte 12 locuri bugetate.

Daniel Vizman, decanul Facultății de Fizică și Matematică: „Să atașezi fizică și chimie, atunci când vrei să lucrezi într-o zonă interdisciplinară, cum e știința materiei, este foarte important”.

Nicoleta Ianovici, decanul Facultății Chimie, Biologie, Geografie: „Vor avea această șansă să poată preda ambele specializări pe care le finalizează”.

Universitatea din Craiova a fost prima din țară care a introdus din nou programul de studiu cu dublă specializare, anul trecut.

Maria Stănescu, studentă: „Îmi oferă șansa să devin atât profesoară de chimie, cât și de biologie.”

Din acest an, în toate centrele universitare sunt astfel de programe.

Corespondent Știrile ProTV: „Studiile pentru dubla specializare durează cu un an în plus față de restul specializărilor pentru că trebuie parcurs un număr mai mare de cursuri și seminare. Totuși, avantajul este că, în loc de șase ani cât ar dura cele două specializări separat, tinerii devin absolvenți mult mai repede.”

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj oferă dublă specializare în Matematică și Informatică.

Marcel Șerban, decanul Facultății de Matematică și Informatică Cluj-Napoca: „Este oportunitate mult mai mare în a-și găsi un loc de muncă”.

Ministerul Educației a introdus acest model de studii după aproape două decenii în care a fost scos din oferta educațională.