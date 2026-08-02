Unele dintre acestea pot provoca febră severă și afectarea mai multor organe, iar extinderea arealului căpușelor crește riscul apariției unor noi focare, potrivit News.ro.

Un nou studiu oferă informații despre modul în care o categorie de virusuri transmise de căpușe reușește să evite răspunsul imun al organismului. Autorii consideră că aceste date ar putea contribui, pe termen lung, la dezvoltarea unor metode de prevenție, tratamente și sisteme de supraveghere a acestor infecții.

Virusurile din familia Orthonairovirus sunt transmise prin înțepătura unor specii de căpușe. Unele dintre ele provoacă boli grave la om. Printre acestea se numără virusul febrei hemoragice Crimeea-Congo, care poate avea o rată ridicată de mortalitate și reprezintă o problemă de sănătate în Africa, Orientul Mijlociu și unele regiuni din Asia.

Cercetările anterioare au arătat că unele dintre aceste virusuri produc enzime - proteine care accelerează reacțiile chimice din organism. Aceste enzime îndepărtează mici proteine atașate proteinelor umane, semnale care, în mod normal, ar alerta sistemul imunitar asupra prezenței unei infecții. În lipsa acestor semnale, virusul poate rămâne nedetectat pentru o perioadă mai lungă.

Ce au făcut cercetătorii

O echipă de la Universitatea California - Riverside a analizat dacă același mecanism este prezent și la unele virusuri transmise de căpușe, identificate recent. Cercetătorii s-au concentrat asupra virusului PCTNV, descoperit până în prezent în căpușe de pe coasta Pacificului din Statele Unite, fără să fi fost identificat până acum la oameni.

Experimentele au evaluat capacitatea virusului de a utiliza enzimele implicate în evitarea răspunsului imun.

Ce s-a descoperit

Rezultatele sugerează că virusul PCTNV dispune de mecanisme eficiente pentru a evita detectarea de către sistemul imunitar uman.

Autorii atrag atenția că acest virus este transportat de o specie de căpușă care înțeapă oamenii și care este deja cunoscută pentru transmiterea febrei pătate a Munților Stâncoși (Rocky Mountain spotted fever), o infecție bacteriană potențial severă. Din acest motiv, persoanele din vestul Statelor Unite ar putea fi expuse în viitor și la acest virus, dacă acesta va dobândi capacitatea de a infecta oamenii.

„Acest studiu subliniază importanța monitorizării nu doar a înțepăturilor de căpușe, ci și a speciilor implicate, deoarece acestea pot transmite și alte boli decât cele pe care le urmărim în prezent”, a declarat coordonatorul studiului, Scott Pegan, cercetător la Universitatea California - Riverside, citat într-un comunicat.

Ce înseamnă aceste rezultate

Potrivit autorilor, înțelegerea modului în care aceste virusuri evită răspunsul imun poate sprijini dezvoltarea unor măsuri de prevenție și a unor tratamente, în viitor.

De asemenea, echipa a dezvoltat modele informatice capabile să identifice virusurile din această categorie cu potențial patogen. Cercetătorii consideră că aceste modele ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor sisteme de biosupraveghere, destinate detectării timpurii a virusurilor emergente.

Deși virusul PCTNV nu a fost identificat până în prezent la oameni, studiul aduce noi informații despre mecanismele prin care unele virusuri emergente transmise de căpușe pot evita răspunsul imun. Autorii consideră că aceste descoperiri pot sprijini cercetările viitoare privind prevenirea, detectarea și controlul acestor agenți patogeni. Concluziile se bazează pe experimente de laborator și indică un potențial mecanism biologic, fără a demonstra că virusul provoacă infecții sau boli la om.

Studiul a fost publicat, luni, în revista ACS Infectious Diseases.