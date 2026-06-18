Cercetătorii de la University College London au analizat datele a peste 3.500 de adulți și au descoperit că persoanele care participau frecvent la activități artistice și culturale prezentau semne ale unei îmbătrâniri biologice mai lente în mai multe măsurători bazate pe ADN, potrivit Fox News.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Innovation in Aging. Cercetătorii au comparat participarea la aceste activități cu așa-numitele „ceasuri epigenetice”, instrumente științifice care analizează modificările chimice ale ADN-ului în timp.

Adulții care participau mai des și la o varietate mai mare de activități culturale și artistice au prezentat scoruri mai bune privind ritmul îmbătrânirii comparativ cu cei care rareori luau parte la astfel de experiențe.

Beneficii comparabile cu cele ale activității fizice

Asocierea a fost și mai puternică în rândul persoanelor cu vârsta de peste 40 de ani.

Cercetătorii au remarcat, de asemenea, că dimensiunea efectelor observate a fost comparabilă cu cea asociată activității fizice, unul dintre cele mai studiate comportamente legate de o îmbătrânire sănătoasă.

Jessica Mack, expertă în sănătate și wellness și fondatoare a The Functional Consulting Group, care nu a participat la studiu, a declarat că rezultatele reflectă o înțelegere tot mai clară a faptului că sănătatea este influențată de mai mult decât exercițiile fizice și alimentația.

„Participarea la activități artistice și culturale poate fi asociată cu o îmbătrânire epigenetică mai lentă, cu efecte comparabile, în unele privințe, cu cele ale activității fizice”, a declarat Mack.

Ea a explicat că activități precum vizitarea muzeelor sau interacțiunea cu muzica și arta pot contribui la reducerea stresului, îmbunătățirea reglării emoționale și creșterea conexiunilor sociale.

Activitățile culturale pot reduce stresul și izolarea

„Acestea nu sunt activități opționale sau de lux”, a spus Mack. „Ele pot fi profund conectate la modul în care organismul gestionează inflamația, hormonii stresului, starea de spirit și reziliența generală.”

Specialista a adăugat că persoanele care se confruntă cu stres, izolare socială, pensionare sau responsabilități de îngrijire a altor persoane ar putea beneficia în mod special de implicarea în activități culturale semnificative.

Totuși, experții avertizează că studiul nu demonstrează în mod direct că participarea la activități artistice încetinește procesul de îmbătrânire.

„Acesta este un studiu observațional, nu un experiment”, a explicat profesorul Steve Horvath de la UCLA, cercetător în domeniul longevității și pionier al studiilor privind îmbătrânirea epigenetică, care nu a fost implicat în cercetare.

„Atunci când cercetătorii observă că persoanele care merg la muzee au o vârstă epigenetică mai mică, nu putem spune cu certitudine dacă vizitele la muzeu au încetinit îmbătrânirea sau dacă tocmai faptul că îmbătrânesc mai lent le permite să continue să meargă la muzee”, a explicat acesta.

Horvath consideră că ambele explicații pot fi adevărate într-o anumită măsură, însă a descris cercetarea drept „metodologic riguroasă” și demnă de a fi aprofundată.

Rezultatele au rămas valabile chiar și după luarea în calcul a unor factori precum fumatul, veniturile, greutatea corporală și alte obiceiuri de viață.

El a adăugat că, indiferent dacă activitățile artistice încetinesc sau nu direct îmbătrânirea biologică, menținerea unei vieți sociale și mentale active este asociată cu o îmbătrânire mai sănătoasă.

„Recomandarea rămâne aceeași”, a concluzionat el. „Continuați să participați.”