Expunerea la mai multă lumină naturală în timpul zilei ar putea fi asociată cu un beneficiu surprinzător pentru sănătatea creierului, conform Science Daily.

Într-un studiu care a inclus peste 87.000 de adulți, cercetătorii au descoperit că o expunere mai mare la lumină pe parcursul zilei era asociată cu un risc de demență cu 16% mai mic.

În mod remarcabil, mai puțin de 42 de minute de lumină naturală puternică pe zi au reprezentat un indicator al riscului de demență mai important decât șase factori de risc cunoscuți.

Rezultatele, publicate în revista General Psychiatry, indică faptul că expunerea la lumină naturală în timpul zilei ar putea fi un factor insuficient luat în considerare în ceea ce privește sănătatea creierului.

Lumina naturală mai puternică, asociată cu un risc mai mic de demență

Pentru a investiga această legătură, cercetătorii au analizat datele a 87.577 de adulți care au purtat la încheietura mâinii dispozitive dotate cu accelerometre.

Aceste dispozitive le-au permis oamenilor de știință să măsoare expunerea participanților la lumină atât în timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Pe parcursul unei perioade de monitorizare de 8 ani, 741 de participanți au dezvoltat demență.

Rezultatele au evidențiat un tipar interesant.

Persoanele expuse, în medie, la niveluri de lumină moderată, comparabilă cu lumina naturală de afară într-o zi înnorată, au prezentat un risc cu 16% mai mic de a dezvolta demență.

Petrecerea unor perioade mai lungi în lumină naturală și mai intensă, de cel puțin 5.000 de lucși, a fost asociată cu reduceri suplimentare ale riscului.

Expunerea insuficientă la lumina zilei, un indicator surprinzător al riscului de demență

Una dintre cele mai remarcabile descoperiri a vizat persoanele care beneficiau de foarte puțină lumină puternică în timpul zilei.

O expunere zilnică de mai puțin de 42 de minute la lumină naturală puternică a fost un indicator al riscului de demență mai important decât șase factori de risc cunoscuți pentru această afecțiune.

Interesant este că cercetătorii nu au identificat o legătură semnificativă statistic între expunerea la lumină pe timpul nopții și riscul de demență. Acest lucru sugerează că intensitatea luminii din timpul zilei, și nu expunerea la lumină pe timpul nopții, ar putea avea o relevanță deosebită pentru relația observată în studiu.

„Expunerea la lumină în timpul zilei ar putea constitui un nou indicator al riscului de demență”, a declarat autorul corespondent al studiului, dr. Hongliang Feng, de la Universitatea de Medicină din Guangzhou, China.

Deși rezultatele evidențiază o asociere, ele nu demonstrează că expunerea mai îndelungată la lumina naturală previne în mod direct demența. În schimb, cercetarea atrage atenția asupra expunerii la lumină în timpul zilei ca posibil indicator al riscului de demență, care merită investigat în continuare.