În medie, cu 5 zile în plus, într-un an. Sau chiar mai mult, dacă ne supără o rudă.

Împreună de peste 50 de ani, doi soți recunosc că uneori...

Femeie: „Ne-am mâncat zilele unul la altul. Câteodată, așa, când ne mai ciondănim noi, ne contrazicem.”

În relația cu anumiți membri ai familiei sau cu unii colegi de serviciu se întâmplă uneori să simțim că... îmbătrânim pe loc.

Femeie: „Mama a albit mai devreme de când mă are pe mine. I-am mâncat zilele”.

Tânăr: „Sunt momente foarte frustrante la locul de muncă. Am senzația că vorbesc cu pereții. Sunt sigur că pierd undeva cel puțin 5 zile pe an din viață”.

Un studiu realizat de o universitate americană, pe mai bine de două mii de persoane, a arătat că interacțiunea cu oamenii dificili ne îmbătrânește, la propriu. Cercetătorii au analizat impactul asupra participanților cu persoane care le-au creat probleme sau le-au provocat stres cronic. De la copii, soți, părinți până la colegi, prieteni, vecini sau furnizori de servicii.

Dacă persoana dificilă este o rudă, îmbătrânirea biologică e și mai rapidă

Pentru fiecare persoană dificilă cu care participanții la studiu interacționau în mod regulat, ritmul de îmbătrânire biologică creștea cu 1,5% pe an. Pe lângă anul calendaristic care trecea, corpul lor adăuga, în medie, 5 zile și jumătate de uzură biologică.

Ramona Ștefaniu, medic primar geriatrie-gerontologie: „Se neglijează, și automat și bolile cronice de care aceștia suferă sunt neglijate. Având pe cineva veșnic nemulțumit lângă noi dorim să-l mulțumim și ne consumăm resursele totodată. Grăbim procesul de îmbătrânire”.

Dacă persoana dificilă este o rudă, îmbătrânirea biologică este și mai accentuată - aproape 6 zile pe an. Dacă este din afara familiei, efectul e mai redus - de 4 zile pe an.

De exemplu, o persoană de 40 de ani care interacționează timp de 10 ani cu o singură rudă dificilă va ajunge la vârsta de 50 de ani cu un surplus de uzură biologică de aproape 2 luni.

Romeo Asiminei, sociolog: „Expresii de genul mi-ai mâncat zilele sunt expresii ale unor constatări empirice pe care oamenii le-au făcut de-a lungul timpului. Practic, o interacțiune cu o persoană dificilă își lasă urmele asupra corpului nostru”.

Iar fiecare persoană dificilă în plus în viața noastră amplifică efectul, susțin cercetătorii.