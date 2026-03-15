“Cocoşii” s-au impus în faţa Angliei la ultima fază a meciului, în minutul 80+3, când Thomas Ramos a transformat o lovitură de pedeapsă la 43 de metri de buturi, stabilind scorul final, 48-46.
În celelalte două partide, Irlanda a câştigat categoric cu Scoţia, şi cu punct bonus ofensiv, 43-21, terminând astfel turneul pe locul 2, iar Ţara Galilor a învins Italia cu 31-17, punând astfel capăt seriei de 15 meciuri consecutive fără victorie în competiţie.
Clasamentul final: 1. Franţa 21 puncte, 2. Irlanda 19p, 3. Scoţia 16p, 4. Italia 9p, 5. Anglia 8p, 6. Ţara Galilor 6p.