Iar dacă obișnuiești să-ți faci smoothie, află că există un fruct pe care nu ar trebui să-l adaugi.

Este vorba despre banană, despre care oamenii de știință au descoperit că poate reduce semnificativ beneficiile oferite de fructele de pădure.

Deși vine cu textura sa cremoasă și este o sursă excelentă de potasiu, un studiu realizat de cercetători de la University of California, Davis (SUA) sugerează că banana poate reduce semnificativ beneficiile unor antioxidanți valoroși din fructele de pădure atunci când este adăugată în același smoothie, scrie Science Alert.

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