Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut în perioada 2016 - 2024. Profesoara, care preda Limba română la un Colegiu Tehnic din Rădăuți, le-a spus unor elevi și rudelor acestora, că are influenţă asupra unor funcţionari din Ministerul Educaţiei și că le poate face rost de diplome reale de bacalaureat sau licență, pentru 500 de euro.

În realitate însă, profesoara a trimis datele clienților săi, unei persoane care să falsifice actele respective.

Potrivit anchetatorilor, profesoara de Limba română și-a asumat în totalitate faptele comise. Ea și-a recunoscut vinovăția, într-un acord care prevede o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare. În plus, profesoara a fost de acord şi cu prestarea de muncă în folosul comunităţii pentru 120 de zile. Procurorii au propus instanţei și confiscarea a 3.700 de euro şi 32.300 lei, primiți de profesoară de la victime.