Descoperirea, făcută publică joi de oameni de ştiinţă de la Universitatea Cape Town (UCT) şi de colaboratori internaţionali, prezintă o nouă perspectivă asupra uneia dintre cele mai mari structuri cosmice din Universul apropiat, care contribuie la explicarea mişcării la scară largă a galaxiilor de-a lungul a sute de milioane de ani-lumină.

Un superroi galactic ascuns în spatele Căii Lactee

Astronomii au declarat într-un comunicat că acea enormă concentraţie de galaxii a rămas mult timp şi în mare parte ascunsă în spatele norilor denşi de praf cosmic şi a miliardelor de stele din discul Căii Lactee, într-o regiune cunoscută sub numele de "Zona de Evitare".

Cercetătorii din acea echipă internaţională au dezvoltat o tehnică hibrid ce combină mai multe tipuri de măsurători ale galaxiilor. Metoda foloseşte deplasările spre roşu ale galaxiilor, care arată cât de repede se îndepărtează galaxiile pe măsură ce Universul se extinde, împreună cu măsurători ale distanţei şi mişcării galaxiilor, care dezvăluie felul în care gravitaţia influenţează mişcarea lor prin spaţiu.

Mii de măsurători pentru a reconstitui materia ascunsă

Prin combinarea a peste 65.000 de măsurători ale distanţei dintre galaxii provenite din catalogul CosmicFlows cu peste 8.000 de deplasări spre roşu ale unor galaxii observate recent, oamenii de ştiinţă au reconstituit distribuţia materiei ascunse în spatele Căii Lactee.

Observaţiile efectuate cu Southern African Large Telescope şi cu radiotelescopul MeerKAT le-au permis cercetătorilor să detecteze galaxii în profunzimea celor mai obscure regiuni ale cerului. Observaţiile radio făcute cu MeerKAT au detectat hidrogen gazos cu ajutorul unor lungimi de undă care treceau prin praful cosmic, dezvăluind galaxii pe care telescoapele optice nu puteau să le vadă cu uşurinţă.

Un gigant cosmic comparabil cu Superroiul Shapley

Analiza a arătat că Superroiul galactic Vela se află la aproximativ 800 de milioane de ani-lumină distanţă şi se întinde pe aproximativ 300 de milioane de ani-lumină. El are o masă echivalentă cu circa 30 de milioane de miliarde de sori, rivalizând cu binecunoscutul Superroi Shapley, considerat multă vreme drept una dintre cele mai masive structuri cosmice din Universul apropiat.

Sistemul pare să fie unul complex, cu două nuclee dense care se mişcă unul spre celălalt, iar influenţa sa gravitaţională ar putea s-o depăşească pe cea a altor structuri masive, cum ar fi Superroiul Laniakea - superroiul care include şi galaxia noastră - şi Marele Magnet (Marele Atractor).

Descoperire care completează harta Universului apropiat

Renee Kraan-Korteweg, profesoară emerită la Facultatea de Astronomie din cadrul UCT şi totodată unul dintre cercetătorii care au coordonat studiul, a declarat că noile descoperiri au confirmat o serie de suspiciuni apărute de-a lungul a peste un deceniu.

"Sunt cu adevărat încântată că datele culese de grupul meu au putut fi încorporate cu succes în această metodologie inovatoare. Ea a confirmat, în sfârşit, importanţa Superroiului Vela-Banzi - ceva ce eu am bănuit cu peste un deceniu în urmă - şi arată că el joacă un rol important în fluxurile cosmice la scară largă în regiunea noastră din Univers, inclusiv în propriul nostru grup local de galaxii", a declarat ea.

Cercetătorii au adăugat că o cartografiere a structurii în cauză îi va ajuta pe oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai bine "fluxurile cosmice" - vastele mişcări gravitaţionale ale galaxiilor în spaţiu.

Sambatriniaina Rajohnson, fostă studentă la studii doctorale la UCT şi care a făcut parte din grupul internaţional de cercetători, a declarat că noua descoperire acoperă o lacună majoră în harta pe care astronomii o aveau la dispoziţie despre Universul apropiat.

"Această descoperire ne ajută să completăm harta Universului apropiat. Pentru prima dată, îl putem vedea în mod clar pe unul dintre actorii gravitaţionali majori, care este ascuns în spatele galaxiei noastre", a declarat ea.

Echipa a propus, de asemenea, o denumire de inspiraţie locală, "Vela-Banzi", pentru această structură, care este derivată din limba xhosa şi care înseamnă "dezvăluire pe scară largă", reflectând modul în care uriaşul superroi galactic ce iese din spatele Căii Lactee este una dintre cele mai mari structuri cunoscute din cosmosul apropiat.