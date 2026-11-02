Băuturile cu electroliți sunt promovate ca soluție rapidă împotriva oboselii, deshidratării și crampelor. Deși ajută la refacerea mineralelor pierdute prin transpirație și susțin funcționarea organismului, experții avertizează că excesul de sodiu poate crește tensiunea arterială și afecta rinichii, conform Daily Mail.

Luna trecută, profesorul Simon Davies, specialist în sănătatea rinichilor, a recomandat populației să manifeste „prudență” în ceea ce privește consumul băuturilor cu electroliți, din cauza cantității ridicate de sodiu, principalul component al sării.

Ce rol au electroliții

Electroliții sunt minerale care transportă o mică sarcină electrică atunci când se dizolvă în sânge și în alte fluide ale organismului. Ei sunt esențiali pentru buna funcționare a celulelor din mușchi, inimă și creier.

„Există anumite situații în care puteți pierde electroliți, ceea ce vă poate afecta sănătatea și performanța fizică. Printre acestea se numără exercițiile fizice intense desfășurate în condiții de temperaturi ridicate, când pierderile prin transpirație sunt mari, precum și episoadele de vărsături și diaree”, explică Bridget Benelam, nutriționist și purtător de cuvânt al British Nutrition Foundation.

În astfel de situații, spun experții, consumul unei băuturi cu electroliți este o idee bună.

Pierderea excesivă de electroliți prin transpirație poate afecta performanța sportivă și, în cazuri mai grave, poate provoca probleme legate de tensiunea arterială, respirație și ritmul cardiac.

Deși se găsesc în suplimente și băuturi sportive, electroliții sunt prezenți și în alimentele pe care le consumăm zilnic, inclusiv în legume, fasole, nuci și semințe.

Ce se întâmplă cu presupusul „plus de energie”

Există dovezi solide că băuturile cu electroliți pot îmbunătăți performanța sportivă a atleților, însă există puține date care să demonstreze că acestea cresc nivelul de energie al persoanelor care nu sunt deshidratate.

Potrivit experților, senzația de revitalizare este probabil rezultatul hidratării, dar și al unor ingrediente adăugate frecvent în aceste băuturi, precum cofeina și zahărul.

„Prin înlocuirea sodiului și a altor minerale pierdute prin transpirație, aceste băuturi ajută la menținerea echilibrului organismului și reduc riscul de oboseală, amețeli și crampe. Cu toate acestea, nu este nevoie să consumați băuturi cu electroliți de fiecare dată când faceți sport”, a explicat Rob Hobson, nutriționist și autor al cărții „Unprocess Your Family Life”.

Unele băuturi pe bază de electroliți sunt mai sănătoase decât altele

Unele mărci de băuturi sportive conțin cantități mari de zahăr și sodiu. Uneori, o singură sticlă poate conține suficient zahăr și sare pentru a anula o parte din efortul depus în timpul unei sesiuni de 30 de minute la sală.

„Ambele ar trebui limitate în alimentație, așa că este important să verificați etichetele nutriționale atunci când consumați aceste produse”, a spus Bridget Benelam, nutriționist și purtător de cuvânt al British Nutrition Foundation.

„Sportivii au, de regulă, nevoie de un aport de sodiu mai mare decât celelalte persoane.”

Pentru toți ceilalți, suplimentele cu un conținut mai moderat de sodiu – aproximativ 200-300 mg – ar trebui să fie suficiente pentru rehidratare, spun experții.

„Pentru rehidratarea din motive medicale și în cazul afecțiunilor gastrointestinale, recomand plicurile cu săruri pentru rehidratare orală, disponibile în farmaciile obișnuite”.

„În cazul activităților sportive, alegeți produse care specifică în mod clar cantitatea de sodiu per litru și procentul de carbohidrați. De exemplu, băuturi sportive sau geluri care furnizează carbohidrați și sodiu, utile în timpul efortului fizic de lungă durată”, conform nutriționistei Nicola Ludlam-Raine.

Ce riscuri există

Potrivit experților, persoanele care au deja probleme renale se confruntă cu cele mai mari riscuri atunci când consumă băuturi cu electroliți.

Organizația Kidney Research UK estimează că aproximativ șapte milioane de persoane din Marea Britanie trăiesc cu un anumit grad de boală cronică de rinichi. Cinci milioane dintre acestea nu au fost încă diagnosticate.

Pentru aceste persoane, consumul suplimentar de sodiu poate fi deosebit de problematic, deoarece rinichii afectați nu mai pot elimina la fel de eficient excesul de sare și lichide din organism. Acest lucru poate duce la creșterea tensiunii arteriale.

La rândul ei, hipertensiunea arterială poate deteriora și mai mult vasele de sânge delicate din rinichi.

„Pericolul este că un consum zilnic al unei cantități mari de sodiu suplimentar, prin intermediul unei băuturi, poate crește tensiunea arterială, ceea ce poate afecta ulterior rinichii.

Rinichii deteriorați nu mai sunt la fel de eficienți în eliminarea excesului de sare, astfel că tensiunea arterială crește și mai mult, iar rinichii sunt afectați suplimentar. Și tot așa, într-un cerc vicios.

Și mai îngrijorător este faptul că oamenii s-ar putea să nu realizeze că au suferit deja aceste leziuni până când problemele nu ajung într-un stadiu foarte avansat.”

În concluzie, nu există „niciun motiv” pentru care o persoană obișnuită ar trebui să consume zilnic băuturi cu electroliți.

„Mulți oameni le consumă în cantități mari, considerându-le un mijloc de îmbunătățire a sănătății. Dar nu există dovezi că acestea ar avea vreun beneficiu pentru sănătate în cazul populației generale. Cel mai mult se poate spune că, pentru majoritatea oamenilor, aceste băuturi nu vor provoca probleme – atât timp cât rinichii funcționează suficient de bine pentru a le putea procesa”, a declarat profesorul Davies.