Propuneri inedite pentru planeta ce va fi denumită de către români. Care sunt variantele

Miorița Ardelean, Negoiu Moldoveanu sau Constantiana Tomis, iată câteva dintre propunerile făcute de români pentru a boteza o planetă și steaua în jurul căreia se rotește.

Uniunea Astronomică Internațională a organizat un concurs prin care 100 de țări au putut să propună denumiri pentru stele și planete din afara sistemului nostru solar.

Numele alese vor fi anunțate marți.

În ultimele decenii, astronomii au descoperit peste 4 mii de planete în afara sistemului nostru solar. Ştiinţific ele se numesc "exoplanete" pentru că se rotesc în jurul altor stele decât Soarele. Una dintre ele este "XO-1b", după codul dat de astronomi, al cărei nume va fi ales de români.

Adrian Sonka, observatorul astronomic: „Planeta din păcate e ca Jupiter. Momentan ce ştim e că e mare ca Jupiter şi e compusă din gaz, nu e o planetă telurică, nu putem să ne mutăm acolo, acum chiar dacă îi dăm nume, nu plecăm pe ea că nu avem ce să facem acolo. este o planetă care e de 20 de ori mai aproape de steaua ei, decât e Pământul de soare, deci este foarte cald, şi se roteşte în câteva zile în jurul stelei, deci acolo un an durează 5 zile."

Iar steaua în jurul căreia orbitează se află la o distanţă de Pământ de 500 de ani lumină. De obicei poate fi văzută primăvara cu ajutorul telescopului.

Steaua XO-1 se aseamănă foarte tare cu Soarele. Are aceeaşi culoare, dimensiune şi temperatură. Dar, în ciuda acestor asemănări este de aproape 4 ori mai tânără decât Soarele. Adică are doar un miliard de ani în timp ce soarele are patru miliarde şi jumătate.

În urma unui concurs internaţional, România va "boteza" steaua şi planeta sa. Pe lista se afla 12 nume precum: Ardelean Miorița, Constantiana Tomis, Decebal Kotys, Braşov JohannesHonterus sau Oradea TabulaVaradiensis.

Cel care va fi ales urmează să fie anunţat marţi de Uniunea Astronomică Internaţională.

