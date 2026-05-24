Astronomii au numit această galaxie antică „Loki”, după zeul nordic al șiretlicurilor. Descoperirea ar putea schimba înțelegerea actuală a modului în care Calea Lactee a evoluat în trecutul îndepărtat.

Imensa Cale Lactee se întinde pe aproximativ 100.000 de ani-lumină și conține între 100 și 400 de miliarde de stele, potrivit NASA. Un an-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină într-un an, adică 9,46 trilioane de kilometri.

Galaxia noastră nu a fost întotdeauna un gigant cosmic. Ea a crescut treptat, începând de acum aproximativ 12 miliarde de ani, prin fuziunea cu numeroase galaxii pitice. Însă dimensiunea și masa inițială a Căii Lactee rămân încă un mister, ceea ce îi determină pe cercetători să caute urmele galaxiilor absorbite pentru a-i reconstrui istoria și evoluția.

Pentru a identifica aceste „piese lipsă ale puzzle-ului”, astronomii au analizat un grup de stele sărace în metale, descoperite surprinzător de aproape de discul galactic, potrivit unui studiu publicat în luna mai în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cercetătorii sunt interesați de aceste stele aflate în apropierea discului galactic – o regiune uriașă, rotativă, asemănătoare unei clătite, care conține o mare parte din stelele Căii Lactee – deoarece primele stele din Univers erau formate în principal din hidrogen și heliu. Acestea au produs elemente mai grele în nucleele lor, înainte de a exploda și de a împrăștia aceste elemente în spațiu, îmbogățind generațiile viitoare de stele.

Stelele sărace în metale sunt asociate adesea cu galaxii pitice foarte vechi, pe care Calea Lactee le-ar fi absorbit de-a lungul timpului pentru a ajunge la dimensiunile actuale. Iar urmele acestor „mese cosmice” s-ar putea ascunde în adâncul galaxiei.

Compoziția acestor stele antice, aflate atât de aproape de discul galactic, sugerează că, la începuturile sale, Calea Lactee a avut parte de o „masă” cosmică importantă, absorbind o altă galaxie. Aceasta ar putea reprezenta o piesă fundamentală, până acum trecută cu vederea, în formarea galaxiei noastre.