Chiar dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) asigură că toate cazurile identificate la bordul navei MV Hondius nu au nicio legătură cu pandemia apărută la sfârşitul anului 2019, nimic nu contează: cercurile conspiraţioniste văd în acest lucru o nouă criză planetară.

„ALERTĂ DE IZOLARE: globaliştii lansează Covid 2.0”, avertizează pe X Alex Jones, fondatorul site-ului de extremă dreapta Infowars, care a fost deja condamnat în Statele Unite la amenzi usturătoare pentru minciunile sale. „Au apăsat pe buton”. Numeroase mesaje proclamă sosirea unei noi „plandemii” – adică o „epidemie planificată” – făcând referire la titlul unui pseudodocumentar din 2020 care a răspândit numeroase afirmaţii false despre coronavirus.

Care este justificarea lor? Se spune că virusul Hantavirus ar fi rezultatul unei conspiraţii menite să oblige populaţia să se vaccineze sau să se izoleze, având în vedere alegerile legislative din noiembrie din Statele Unite: în cazul unei carantine, alegătorii ar fi obligaţi să voteze prin corespondenţă, deschizând uşa către fraude masive în ochii celor care, precum Donald Trump, contestă în continuare rezultatul alegerilor prezidenţiale americane din 2020.

Boli fabricate de elite

„Reînvierea aproape imediată a teoriilor conspiraţioniste din perioada Covid-19 ne aminteşte că dezinformarea nu dispare ca prin minune odată ce criza care a stat la originea ei s-a încheiat”, observă Yotam Ophir, şeful unui laborator de cercetare dedicat dezinformării de la Universitatea din Buffalo (nord-estul Statelor Unite). Anumite teorii se bazează pe articole vechi dedicate cercetării unui vaccin împotriva hantavirusului, pe declaraţiile miliardarului Bill Gates despre Covid sau chiar pe un serial de televiziune din anii 1990, pentru a demonstra că acest virus a fost eliberat intenţionat în natură pentru a reduce populaţia mondială sau pentru a îmbogăţi producătorii de vaccinuri. Alţii explică faptul că hantavirusul este un efect secundar al vaccinului Pfizer împotriva Covid-19.

Pentru Yotam Ophir, aceste teorii se înscriu într-o lungă tradiţie seculară conform căreia bolile ar fi create de elite. Însă ele circulă mult mai repede prin intermediul algoritmilor şi sunt uneori alimentate de mişcarea antivaccinare, care s-a instalat acum la vârful administraţiei Trump.

„Armă biologică”

În prezent, nu există niciun remediu şi niciun vaccin împotriva hantavirusului, o boală transmisă de rozătoare. Dar, online, medici nonconformişti şi personalităţi politice scot din sertar ivermectina, un medicament antiparazitar care a cunoscut momentul său de glorie în sfera conspiraţionistă în perioada Covid.

În Statele Unite, fosta membră a Congresului Marjorie Taylor Greene explică online că hantavirusul este o „armă biologică” declanşată de laboratoarele farmaceutice pentru a „otrăvi” populaţia cu vaccinurile lor.

Aceasta se bazează pe afirmaţiile unei doctoriţe din Texas, cunoscută pentru răspândirea de ştiri false, Mary Talley Bowden, care promovează online utilizarea ivermectinei împotriva hantavirusului — oferind-o în acelaşi timp spre vânzare direct pe site-ul său.

Guvernatorul statului Florida (sud-est), Ron DeSantis, a readus în discuţie un vechi proiect de lege care vizează oferirea ivermectinei fără reţetă în statul său. „Dezinformarea atinge niveluri extreme în ceea ce priveşte ivermectina”, observă virologul John Lednicky, de la Universitatea din Florida. Cu toate acestea, acest medicament „nu este eficient împotriva infecţiilor”.