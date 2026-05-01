Ce au găsit arheologii pe pieptul unei mumii din Egipt. „Aceasta este o descoperire importantă”

Arheologii care lucrează în vechiul oraș Oxyrhynchus din Egipt au descoperit o mumie cu un fragment din „Iliada” lui Homer lipit pe abdomen, o descoperire fără precedent.

În timp ce alte mumii din zonă au fost găsite cu pachete sigilate conținând papirusuri pe care par să fie scrise formule ritualice, plasate acolo ca parte a procesului de îmbălsămare, aceasta este prima dată când a fost găsit un text literar, a declarat joi pentru CNN Ignasi-Xavier Adiego, filolog clasic la Universitatea din Barcelona, Spania.

„Aceasta este o descoperire importantă pentru noi”, a spus Adiego, care face parte dintr-o echipă care lucrează la sit de ani de zile.

„Până acum, nu știam că ar fi folosit texte literare ca parte a acestui ritual funerar”, a adăugat el.

Situl se află la Al Bahnasa

Mumia a fost descoperită în orașul egiptean Al Bahnasa, situat la aproximativ 200 de kilometri (124 de mile) sud de capitala Cairo, și datează de aproximativ 1.600 de ani, din epoca romană, potrivit unui comunicat al Universității din Barcelona.

Deși papirusul s-a fragmentat și se află într-o stare precară, echipa a reușit să stabilească că textul provine din catalogul navelor din Cartea a II-a a poemului epic grecesc, a spus Adiego.

„Nu am avut ocazia să-l studiem folosind metode de înaltă tehnologie, cum ar fi razele X, care ne-ar fi permis să-l descifrăm mai bine. Am făcut tot ce ne-a stat în putință fără a distruge papirusul.”, a spus el.

Ca urmare, cercetarea papirusului se află într-un stadiu preliminar, a explicat Adiego, rămânând încă de răspuns întrebări importante.

În acest moment, se știe foarte puțin despre rolul papirusului în procesul de îmbălsămare, a adăugat el, deși o posibilă explicație este că acesta servea ca un fel de semnătură a îmbălsămătorului care mumificase cadavrul.

Rolul papirusului rămâne neclar

Descoperirea unor instrucțiuni care par a fi de natură ritualică, scrise pe alte papirusuri, i-a determinat pe unii să emită ipoteza că acestea ar fi avut un fel de funcție protectoare, a spus Adiego.

„Ideea că un papirus care conține un text literar ar fi îndeplinit aceeași funcție este mult mai ciudată”, a adăugat el.

Așadar, în acest moment nu suntem în măsură să interpretăm motivul pentru care există acest papirus literar”, a spus Adiego.

În plus, se știu puține lucruri despre viețile celor ale căror mumii au fost descoperite la sit, în afară de faptul că familiile lor trebuie să fi avut un anumit nivel de bogăție pentru a-și putea permite procesul de îmbălsămare, a adăugat el.

Săpăturile scot la iveală noi morminte

Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a declarat că săpăturile au scos la iveală trei morminte din calcar care conțineau mai multe mumii, dintre care trei aveau foiță de aur pe limbă, iar o alta avea cupru pe limbă.

Într-o declarație publicată pe Facebook la începutul acestei luni, ministerul a precizat că într-una dintre camere se afla un vas mare care conținea rămășițele carbonizate ale unui adult, precum și oasele unui sugar și capul unui animal din familia felinelor. Rămășițele erau înfășurate în bucăți de pânză.

În a doua cameră se afla un vas similar care conținea rămășițele carbonizate ale a două persoane și oasele unui animal din aceeași specie, a adăugat acesta.

Sursa: CNN

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

