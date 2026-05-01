Ce au găsit arheologii pe pieptul unei mumii din Egipt. „Aceasta este o descoperire importantă”

În timp ce alte mumii din zonă au fost găsite cu pachete sigilate conținând papirusuri pe care par să fie scrise formule ritualice, plasate acolo ca parte a procesului de îmbălsămare, aceasta este prima dată când a fost găsit un text literar, a declarat joi pentru CNN Ignasi-Xavier Adiego, filolog clasic la Universitatea din Barcelona, Spania.

„Aceasta este o descoperire importantă pentru noi”, a spus Adiego, care face parte dintr-o echipă care lucrează la sit de ani de zile.

„Până acum, nu știam că ar fi folosit texte literare ca parte a acestui ritual funerar”, a adăugat el.

Situl se află la Al Bahnasa

Mumia a fost descoperită în orașul egiptean Al Bahnasa, situat la aproximativ 200 de kilometri (124 de mile) sud de capitala Cairo, și datează de aproximativ 1.600 de ani, din epoca romană, potrivit unui comunicat al Universității din Barcelona.

Deși papirusul s-a fragmentat și se află într-o stare precară, echipa a reușit să stabilească că textul provine din catalogul navelor din Cartea a II-a a poemului epic grecesc, a spus Adiego.

„Nu am avut ocazia să-l studiem folosind metode de înaltă tehnologie, cum ar fi razele X, care ne-ar fi permis să-l descifrăm mai bine. Am făcut tot ce ne-a stat în putință fără a distruge papirusul.”, a spus el.

Ca urmare, cercetarea papirusului se află într-un stadiu preliminar, a explicat Adiego, rămânând încă de răspuns întrebări importante.

În acest moment, se știe foarte puțin despre rolul papirusului în procesul de îmbălsămare, a adăugat el, deși o posibilă explicație este că acesta servea ca un fel de semnătură a îmbălsămătorului care mumificase cadavrul.

Rolul papirusului rămâne neclar

Descoperirea unor instrucțiuni care par a fi de natură ritualică, scrise pe alte papirusuri, i-a determinat pe unii să emită ipoteza că acestea ar fi avut un fel de funcție protectoare, a spus Adiego.

„Ideea că un papirus care conține un text literar ar fi îndeplinit aceeași funcție este mult mai ciudată”, a adăugat el.

„Așadar, în acest moment nu suntem în măsură să interpretăm motivul pentru care există acest papirus literar”, a spus Adiego.

În plus, se știu puține lucruri despre viețile celor ale căror mumii au fost descoperite la sit, în afară de faptul că familiile lor trebuie să fi avut un anumit nivel de bogăție pentru a-și putea permite procesul de îmbălsămare, a adăugat el.