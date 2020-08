Banchiza polară se topeşte mai rapid decât se estimase. Cercetători: Topirea calotei glaciare este iremediabilă

''Analizele noastre referitoare la condiţiile din Oceanul Arctic arată că am subestimat în mod evident rata de creştere a temperaturii din atmosferă la cel mai apropiat de nivelul mării, care a determinat în cele din urmă topirea banchizei mai rapid decât prevăzusem'', a explicat Jens Hesselbjerg Christensen, profesor de climatologie, într-un comunicat al Universităţii, citat de Agerpres.

Potrivit autorilor studiului publicat la sfârşitul lunii iulie în revista Nature, creşterea excepţională a temperaturii observată în prezent în Arctica nu are drept precedent decât o creştere similară din perioada ultimei ere glaciare.

În acea epocă, temperaturile la suprafaţa calotei glaciare a Groenlandei au crescut de mai multe ori, între 10 şi 12 grade, pe o perioadă de 40 până la 100 de ani.

Până în prezent, oamenii de ştiinţă şi-au fundamentat estimările pe o creştere stabilă şi lentă a temperaturilor din Arctica, dar noul studiu demonstrează că ritmul de creştere este mai susţinut.

''Schimbările se produc atât de rapid în timpul lunilor de vară, încât banchiza este susceptibilă să dispară mai repede decât majoritatea modelelor climatice ar fi prevăzut vreodată'', a avertizat Hesselbjerg Christensen.

În iunie 2019, o fotografie impresionantă cu topirea precoce a gheţarilor surprinsă în nord-vestul Groenlandei a făcut înconjurul lumii.

Imaginea înfăţişează un atelaj de câini care trag cu dificultate o sanie prin cinci sau şase centimetri de gheaţă topită. Pe fundalul munţilor fără zăpadă, atelajul pare că merge pe apă.

