Arheologii au descoperit cele mai vechi mumii din lume, în China și Vietnam. Erau uscate prin afumare

Cele mai vechi mumii din lume au fost descoperite în situri funerare din China și Vietnam, au afirmat oamenii de știință.

Anterior, cele mai vechi rămășițe umane mumificate cunoscute erau ale populației Chinchorro din Chile și Peru în urmă cu aproximativ 7.000 de ani, iar mumii egiptene, mai cunoscute, au o vechime de aproximativ 4.500 de ani.

Oamenii de știință cred că aceste morminte recent descoperite sunt mult mai vechi, de până la 14.000 de ani, arată publicația The Telegraph.

„Am descoperit că în sudul Chinei și în sud-estul Asiei există numeroase situri arheologice care conțin morminte umane cu o vechime între 4.000 și 14.000 de ani”, a declarat pentru NBC News prof. Peter Bellwood, coautor al studiului.

Cercetătorii au analizat 54 de morminte pre-neolitice din 11 situri arheologice, cu eșantioane mari provenind din Vietnam și din regiunea autonomă Guangxi Zhuang din China. S-au găsit rămășițe umane în poziții ghemuite sau în genunchi, adesea cu urme de arsuri. Arsurile nu proveneau de la incinerare, iar pe corpuri nu mai existau țesuturi moi.

În schimb, acestea păreau similare cu mumificarea prin uscare.

Oamenii de știință au testat teoria analizând oasele în comparație cu probe provenite din vechi situri funerare japoneze și au găsit dovezi ale expunerii la căldură. Rezultatele au sugerat că trupurile au fost uscate cu fum pentru a fi conservate.

Aceste practici s-au răspândit în Asia de Sud și, posibil, în Asia de Nord-Est, după ce oamenii au migrat din Africa în urmă cu aproximativ 60.000 de ani.

Profesorul Bellwood a afirmat că rămășițele aparțin probabil „unei populații originare de vânători-culegători care a ocupat Asia de Sud-Est în perioada paleolitică și care a continuat să ocupe teritorii precum Australia și Noua Guinee până în prezent”.

Formele cunoscute anterior de mumificare erau mai frecvente în climatele uscate, dar cadavrele descoperite în China și Asia de Sud-Est proveneau din regiuni în mare parte umede.

Comunitățile din Indonezia și Australia sunt, de asemenea, cunoscute pentru faptul că uscau cadavrele prin afumare, legându-le și așezându-le deasupra unui foc.

„De-a lungul anilor, am adunat treptat mai multe dovezi. Este un pic din munca unui detectiv – găsirea unor indicii mici, punerea lor cap la cap și creșterea încrederii în ipoteză”, a declarat dr. Hsiao-chun Hung, unul dintre autorii principali ai studiului.

Chiar și astăzi, comunitățile indigene din Australia și Papua Noua Guinee își usucă și mumifică morții prin afumare. „Cred că asta reflectă ceva profund uman. Dorința eternă ca cei dragi să nu ne părăsească niciodată, ci să rămână pentru totdeauna alături de noi”, a spus dr. Hung.

Descoperirile au fost publicate luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

