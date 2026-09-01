Arca lui Noe ar fi fost descoperită în Turcia. Unde se află și ce spun cercetătorii care efectuează studii în zonă

Stiri Stiinta
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Un nou studiu realizat lângă muntele Ararat, în Turcia, readuce în discuție teoria potrivit cărora acolo s-ar afla Arca lui Noe. O echipă de cercetători fac studii pentru a confirma ipoteza.

autor
A.C.

O formațiune geologică misterioasă din estul Turciei, care de zeci de ani atrage atenția datorită formei sale asemănătoare unei nave, a revenit în atenția cercetătorilor. O echipă internațională de cercetori implicați în proiectul Noah's Ark Scans consideră că sub aceasta s-ar putea afla rămășițele Arcei lui Noe, dar recunoaște că, deocamdată, nu există dovezi care să confirme teoria, scrie BTV Novinite.

Formațiunea Durupınar

Este vorba despre formațiunea Durupınar, situată la aproximativ 29 de kilometri sud de Muntele Ararat. Un nou studiu realizat cu ajutorul radarului a identificat anomalii și straturi distincte sub suprafață, ceea ce, potrivit echipei, pune sub semnul întrebării ipoteza potrivit căreia formațiunea ar fi o singură masă compactă de rocă.

Cercetarea este coordonată de dr. Khosrow Bakhtar și a fost realizată cu ajutorul sistemului specializat BakhtarRadar. Datele obținute sunt încă analizate, iar următorul pas va consta în efectuarea unor foraje și prelevarea de probe.

Credem că formațiunea Durupınar reprezintă rămășițele Arcei lui Noe și tocmai de aceea vrem să o supunem celor mai riguroase cercetări științifice posibile”, a declarat Andrew Jones, membru al echipei Noah’s Ark Scans.

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Cercetătorii pregătesc foraje lângă Muntele Ararat

Cercetătorii se așteaptă ca, în următoarele săptămâni, să publice un raport tehnic preliminar, în care vor fi indicate cele mai puternice anomalii, precum și zonele potrivite pentru efectuarea forajelor.

Echipa cercetează situl încă din 2016, folosind radarul de penetrare a solului. Potrivit cercetătorilor, scanările anterioare ar fi indicat existența unor structuri asemănătoare unor coridoare și cavități în interiorul formațiunii.

În 2024 au fost prelevate 88 de probe de sol din interiorul formațiunii și din împrejurimi. Cercetătorii au raportat concentrații ridicate de potasiu, despre care susțin că ar putea fi asociate cu existența unor cantități mari de lemn descompus.

Echipa susține, de asemenea, că a identificat structuri unghiulare la adâncimi de până la aproximativ șase metri, care ar putea reprezenta încăperi aflate sub o structură asemănătoare unei punți.

Dimensiunile formațiunii sunt apropiate de descrierea biblică a Arcei lui Noe

Potrivit descrierii biblice, Arca lui Noe avea o lungime de 300 de coți, adică aproximativ 157 de metri. Dimensiunile formațiunii sunt apropiate de această descriere, acesta fiind unul dintre motivele pentru care locul a fost asociat cu relatarea biblică.

În ciuda afirmațiilor cercetătorilor, rezultatele sunt preliminare. Anomaliile detectate cu ajutorul radarului nu demonstrează, în sine, că formațiunea are o origine arheologică. Numeroși oameni de știință continuă să considere că este vorba despre o formațiune geologică naturală.

Obiectivul final al echipei este efectuarea unor foraje și obținerea unor probe fizice de la adâncime.

Scopul final nu este doar să analizăm solul sau scanările georadar, ci să reușim, într-un fel sau altul, să intrăm în navă”, a declarat Jones.

Viitoarele foraje ar urma să arate dacă sub neobișnuita formațiune din apropierea Muntelui Ararat se ascunde într-adevăr ceva care ar putea schimba actuala înțelegere asupra originii sale.

Sursa: btvnovinite.bg

Etichete: arheologi, Turcia,

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