Studiu: Albinele sunt capabile să rezolve calcule matematice simple

Studiul, condus de oameni de ştiinţă de la Universitatea RMIT din Melbourne, Australia, a implicat dresarea individuală a unor exemplare de albine într-un labirint în forma ''Y'' unde acestea întâlneau între între una şi cinci tipuri de forme, precum pătrat, diamant, cerc sau triunghi, colorate fie în albastru, fie în galben, conform Agerpres.

Pentru a găsi soluţia corectă şi a ajunge la recompensă, albinele trebuiau să adauge o cifră în cazul în care formele întâlnite erau albastre, iar în cazul culorii galbene, insectele trebuiau să extragă o cifră.

Alegerea trebuia făcută prin pătrunderea în tunelul corespunzător, iar la final albinele primeau fie o recompensă, sub forma unei băuturi îndulcite, fie o ''pedeapsă'', respectiv o soluţie amară.

