Noul centru, denumit „Starbase, Louisiana”, va fi construit în Vermilion Parish și ar urma să poată susține, în timp, mii de lansări anual, „potrivit unui anunț comun al companiei și autorităților statului Louisiana” transmite CNBC, preluat de news.ro.

Starship va fi în centrul proiectului

Odată finalizat, complexul din Louisiana ar urma să devină principala bază de lansare pentru Starship, uriașa rachetă reutilizabilă dezvoltată de SpaceX.

Succesul Starship este esențial pentru planurile pe termen lung ale lui Musk. SpaceX urmărește să extindă masiv constelația de sateliți Starlink, să lanseze centre de date pe orbită și, în perspectivă, să dezvolte infrastructura necesară misiunilor către Marte.

Compania afirmă că a căutat timp de aproximativ șapte ani o locație potrivită pentru noile platforme de lansare, inclusiv din perspectiva accesului la cantitățile mari de combustibil necesare operațiunilor.

Elon Musk promite aproximativ 10.000 de locuri de muncă

Musk estimează că proiectul ar putea genera aproximativ 10.000 de locuri de muncă în Louisiana.

Compania intenționează, de asemenea, să colaboreze cu autoritățile statului la un amplu proiect de refacere a zonei de coastă. SpaceX susține că programul va contribui la refacerea mlaștinilor și la îmbunătățirea protecției zonelor umede din apropierea viitorului complex împotriva furtunilor.

Anunțul a fost primit favorabil de investitori, acțiunile SpaceX urcând cu aproximativ 2,5% în ședința de marți.

Problemele de mediu din Texas urmăresc extinderea SpaceX

Planurile din Louisiana vin însă după controversele provocate de activitatea SpaceX la prima sa bază Starbase, din Boca Chica, Texas.

La primul zbor de testare Starship din aprilie 2023, energia produsă la lansare a distrus o parte a platformei din beton, iar fragmente au fost proiectate într-o zonă importantă pentru cuibăritul și migrația unor specii protejate. Un incendiu a afectat, de asemenea, aproximativ patru acri din Boca Chica State Park.

În 2024, autoritățile din Texas au constatat și încălcări ale Clean Water Act, legate de evacuarea repetată a unor poluanți în sau în apropierea cursurilor de apă din zona bazei.

SpaceX s-a confruntat în ultimii ani cu opoziția unor comunități locale, procese și sancțiuni privind impactul asupra mediului.