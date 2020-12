UEFA a desemnat un inspector care să analizeze incidentele de la meciul PSG - Istanbul Başakşehir

"În conformitate cu articolul 31 (4) din regulamentul disciplinar, un inspector a fost desemnat pentru a conduce ancheta privind evenimentele ce au dus la suspendarea meciului", a anunţat UEFA, potrivit News.ro.

Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de români, a fost întrerupt, în minutul 16, la scorul de 0-0.

A closer look at the incident at the Parc des Princes involving Başakşehir coach Pierre Webó and the fourth official. #beINUCL #UCL ???? HD11

Turcii au părăsit terenul după ce arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu a folosit cuvântul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG