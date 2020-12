Ce scrie presa internațională după incidentul rasist din meciul PSG - Istanbul Başakşehir

Staff-ul campioanei Turciei şi jucătorii acesteia, urmaţi de cei ai echipei PSG au luat decizia de a părăsi terenul după eliminarea antrenorului secund al formaţiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzând afirmaţii rasiste din partea arbitrului de rezervă.

A closer look at the incident at the Parc des Princes involving Başakşehir coach Pierre Webó and the fourth official. #beINUCL #UCL ???? HD11

Watch - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/fQt5yG3eND