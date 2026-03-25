“Este un meci extrem de important pentru noi. Vrem să punem capăt aşteptării îndelungate pentru Cupa Mondială. Mă bucur să-l văd pe Mircea Lucescu. Este al treilea antrenor cu cele mai multe trofee câştigate. Avem un mare respect pentru el şi o mare afecţiune. Este un meci important atât pentru noi, cât şi pentru ţara noastră. Trebuie să facem un meci complet. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie. Vrem să ne reflectăm propriul stil de joc pe teren. Vrem să obţinem rezultatul dorit, dând tot ce putem până la final. Lucescu este un antrenor mare, care cunoaşte nu doar fotbalul turc, ci şi fotbalul mondial. Reuşitele sale demonstrează acest lucru. A juca astfel de meciuri împotriva unor antrenori de acest calibru reprezintă o motivaţie suplimentară. Suntem pregătiţi în orice situaţie în această privinţă”, a spus Montella, potrivit cotidianlui Sabah.

“NU NE GÂNDIM LA ÎNFRÂNGERE, PENTRU CĂ OBIECTIVUL NOSTRU ESTE CLAR”

Vincenzo Montella a precizat că echipa Turciei nu se gândeşte la varianta înfrângerii. “Fotbalul este un joc de moment. În fiecare meci se poate întâmpla orice. Frumuseţea fotbalului provine de aici. Am mai spus asta şi în trecut. Sunt incredibil de fericit aici. Sunt mândru. Am o particularitate: ştiu că putem oferi o motivaţie mai bună după înfrângeri. Nu ne gândim la înfrângere. Pentru că obiectivul nostru este clar”.

El a menţionat că echipa sa este formată din jucători capabili să facă faţă presiunii pe teren. “Ne pregătim pentru a da totul. Când intră pe teren, jucătorii fac tot ce trebuie făcut. Nu este nevoie să punem presiune pe jucătorii noştri. Jucătorii noştri au capacitatea de a face faţă oricărei presiuni. Sperăm că mâine vom obţine un rezultat foarte bun. Ne cunoaştem abilităţile. Ne pregătim pentru a da randament maxim. Vom fi o echipă care ştie ce trebuie să facă atât când are posesia mingii, cât şi când nu o are. Facem asta pentru a domina adversarul în fiecare meci. În unele meciuri apar momente dificile. În acele momente trebuie să acţionăm conştienţi de puterea adversarului, aşa cum facem întotdeauna. Mâine vom fi pe teren pentru a ne reprezenta ţara în cel mai bun mod posibil”.

Joi, naţionala României va disputa semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, cu Turcia, pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.