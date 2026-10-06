„Mulțumesc, Argentina!”, a scris Messi într-o postare pe Instagram Stories, însoțită de o fotografie în care sărută tricoul special pe care îl va purta la ultimul său meci internațional, potrivit Agerpres.

Atacantul din Rosario va disputa al 208-lea său meci pentru Argentina, într-o partidă amicală împotriva Beninului, programată să înceapă marți seara, la ora 20:00 (ora locală, 23:00 GMT), pe stadionul Monumental din Buenos Aires – un meci pentru care toate biletele au fost vândute.

Ultimul meci, după mai bine de două decenii la națională

Messi a efectuat luni ultima ședință de antrenament alături de lotul Argentinei, cu puțin peste 24 de ore înainte de a încheia un capitol început în 2005, care a inclus câștigarea Cupei Mondiale din 2022 (Qatar), a trofeelor Copa America din 2021 și 2024, precum și a Finalissimei din 2022.

Porțile stadionului se vor deschide la ora 16:00 (ora locală, 19:00 GMT) pentru primirea suporterilor; evenimentul va include muzică, spectacole live și apariții ale unor invitați speciali, precum și ale unor foști colegi de echipă, alături de care Messi a trăit marile triumfuri ale naționalei.

Meciul încheie, de asemenea, o serie de trei partide amicale pentru Argentina, care a învins recent Bolivia cu 4-0 și Burkina Faso cu 7-0 – meciuri pe care Messi le-a ratat, dar pe care selecționerul Lionel Scaloni le-a folosit pentru a testa jucători noi și variante tactice.

Beninul vine la acest meci după un egal (1-1) cu Burkina Faso și o victorie (2-1) împotriva Mauritaniei în ultimele sale partide. Pentru „Gheparzi”, meciul reprezintă, de asemenea, o ocazie specială, întrucât întâlnesc Argentina în premieră și iau parte la momentul de rămas-bun al căpitanului Albiceleste.

„Este incredibil pentru noi; faptul că suntem aici reprezintă o oportunitate uriașă”, a declarat căpitanul Beninului, Steve Mounie, subliniind șansa de a juca în ultimul meci al lui Messi.

207 selecții și 125 de goluri pentru Argentina

Atacantul argentinian a debutat la echipa națională de seniori pe 17 august 2005, într-un meci amical împotriva Ungariei. După mai bine de două decenii alături de Albiceleste, el a adunat 207 selecții, 125 de goluri și 68 de pase decisive – conform datelor furnizate de AFA – și deține recordul de goluri marcate pentru naționala Argentinei.