Site-ul AusOpen: "Aproape moartă", Halep supravieţuieşte meciului împotriva lui Lauren Davis

"În, de departe, cea mai lungă şi cea mai bună dispută din turneul feminin, favorita principală a trebuit să salveze trei mingi de meci, înainte de a supravieţui, cu 4-6, 6-4, 15-13, în faţa americancei de pe locul 76, Lauren Davis. Jucătoarea mai slab clasată şi-a pierdut câteva unghii de la picioare, favorita a fost de asemena accidentată şi curajoasă.

În cele din urmă, Halep a avut succes într-o întâlnire epică, de trei ore şi 45 de minute, pe Rod Laver Arena (...). După ce nu a mai jucat niciodată un meci atât de lung, românca se află în faţa unei uriaşe provocări, de a se recupera înaintea meciului de luni, din optimi, împotriva lui Ash Barty sau Naomi Osaka.

Are de purtat o accidentare la glezna stângă, suferită în runda inaugurală, împotriva lui Destanee Aiava, ţinută în frâu cu antiinflamatoare şi cu analgezice", a scris site-ul oficial al competiţiei.

Întrebată la ce se gândește după meciul extrem de lung, Halep a spus: ”Niște somn, niște ciocolată, și chiar o să beau o ciocolată caldă”.

Q. You said you don't want to think about tennis right now. What do you want to think about?@Simona_Halep: Some sleep, some chocolate, and actually hot chocolate I will have after.#AusOpen pic.twitter.com/6a3XpUBCAz