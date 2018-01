Lauren Davis: Am lăsat tot ce am avut pe teren şi am făcut tot ce puteam

"Sunt foarte obosită. Sunt multe de luat din acest meci. Am jucat foarte bine. Am lăsat tot ce am avut pe teren şi am făcut tot ce puteam. Cred că sunt câteva lucruri pozitive de luat şi de învăţat din această partidă", a declarat Davis, potrivit WTA.

Simona Halep, locul 1 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificându-se pentru a treia oară în optimile de finală ale Australian Open.

Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, în cea mai lungă partidă a turneului, care a durat trei ore şi 45 de minute.

"I'm very tired. There is a lot to take away from that match. I played really, really well. Left all that I had out there on the court, and I did all that I could do. I think there is quite a few positives to take away from and to learn from."@LaurenDavis93 #AusOpen pic.twitter.com/ipb0l4Co6b