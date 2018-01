Simona, după meciul record de la Australian Open: ”Este imposibil să mă recuperez, dar voi lupta”

"A fost cu siguranţă un meci dificil, atât de lung... Nu am mai jucat un al treilea set atât de lung, astfel că sunt fericită că am putut sta şi câştiga. Sunt aproape moartă, dar a fost frumos că am putut arăta un tenis bun, sper că v-a plăcut şi vă mulţumesc pentru susţinere. Nu am nicio idee cât am alergat, dar simt că muşchii mei s-au dus, nu ştiu cum e glezna, că nu o mai simt, dar a fost frumos să fiu pe teren, să câştig acest meci şi să fiu din nou în turul al patrulea al acestui turneu. Este extraordinar", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Este imposibil să mă recuperez, dar voi lupta

Simona a mai spus că este imposibil să se recupereze după accidentarea de la gleznă şi după ce a jucat trei ore şi 45 de minute cu Lauren Davis, dar spune că este pozitivă şi că va face totul să continue turneul, la Melbourne.

"E inflamată (n.r. - glezna) şi simt durerea. Nu e recuperată. Este imposibil să se recupereze. După meciul de azi, cred că mâine va fi mai rău, dar o să trag de mine şi o să văd ce se va întâmpla", a spus ea.

Halep le-a cerut iertare jurnaliştilor că a întârziat la conferinţa de presă: "Am făcut masaj, de aceea am întârziat, îmi cer scuze. Sunt obosită, bineînţeles, dar sunt pozitivă pentru că am câştigat. Dacă pierdeam azi, aş fi fost foarte tristă, dar acum am energie şi gânduri bune. A fost foarte greu, singurul meci pe care l-am jucat aşa. Am fost condusă cu 0-40, a avut trei mingi de meci, dar am continuat să joc. Am continuat să cred că nu e terminat, chiar dacă ea a condus mai mult. Am dat tot ce am avut şi sunt foarte mândră că am putut sta acolo, pe teren şi câştiga."

Darren Cahill: E mai uşor să joci un asemenea meci, decât să-l priveşti. Sunt mândru de Simona

Antrenorul Darren Cahill a glumit, spunând că e mai uşor să joci un meci cum a fost cel dintre Simona Halep şi Lauren Davis, din turul al treilea al AusOpen, care se dispută o dată la 10 ani. Tehnicianul a precizat că eforul celor două jucătoare a fost eroic şi că este mândru de eleva sa.

"E probabil un meci pe care îl vezi o dată la 10 ani, nu cred că mi s-a mai întâmplat ca antrenor înainte. Cred că e mai uşor să joci un asemenea meci, decât să stai şi să-l priveşti. Ambele jucătoare au fost magnifice, a fost o mare luptă, tenisul a fost excelent. Nu am cuvinte, a fost un efort eroic pentru ambele, dar sunt foarte mândru de Simona", a declarat Cahill.

So how was your morning, @Simona_Halep ? ???????????????? Amazing effort by both ladies. Epic match. Really proud of you Simo ???????? #teamhugs pic.twitter.com/mjE5CjtacK

Simona Halep, locul 1 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificându-se pentru a treia oară în optimile de finală ale Australian Open. Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, în cea mai lungă partidă a turneului, care a durat trei ore şi 45 de minute.

Meciul Simona Halep - Lauren Davis a avut 48 de ghemuri, la fel ca întâlnirea dintre americanca Chanda Rubin şi spaniola Arantxa Sanchez Vicario (6-4, 2-6, 16-14, în sferturi), care deţinea recordul la Melbourne, la simplu feminin, din 1996.

Ca durată, cu trei ore şi 45 de minute jucate, partida de sâmbătă este a patra din istoria Australian Open.

“My muscles are gone. My ankle - I don’t know how it is because I can’t feel it... It's great to be in 4R."

The world number 1️⃣, @Simona_Halep wins an incredible match to keep her #AusOpen campaign alive. pic.twitter.com/ddtJTR3ewL