Simona Halep, despre noul sponsor: "Era un vis". Ce sumă va primi de la Nike

Simona Halep are un nou sponsor, al cărui echipament l-ar pute apurta la revenirea pe primul loc în clasamentul WTA.

Simona Halep a declarat marţi, potrivit News.ro, că este foarte bucurosă că a semnat un contract cu Nike: "Pot spune că era un vis încă de când eram copil, pentru că este vorba de o companie mare. Abia aştept să joc mâine cu noul meu echipament. Sigur că voi fi emoţionată, dar e un sentiment bun şi mă bucur că voi face parte din familia lor".

Sport.ro scrie că este vorba de o sumă în jurul ai 2 milioane de dolari. Simona ar fi primit o ofertă şi din partea Lacoste. Primul meci în echipament Nike va fi cel împotriva rusoaicei Ekaterina Makarova, numărul 35 mondial, în turul doi al competiţiei de la Doha.

Simona confirmase luni încheierea unui contract cu producătorul de echipament Nike, printr-un mesaj postat pe Instagram. "Just do it (n.r. - fă-o pur şi simplu) - I just did it (n.r. - tocmai am făcut-o)", a scris Halep, referindu-se la sloganul companiei americane "Just do it".

Nike îi mai "îmbracă", printre alţii, pe Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams şi Maria Şarapova. Simona Halep a apărut cu îmbrăcăminte înscripţionată cu logoul producătorului american la mai multe evenimente la care a participat la Cluj-Napoca, săptămâna trecută.

Halep s-a despărţit la sfârşitul anului trecut de Adidas, cu care colabora din 2014 şi de la care primea un milion de euro pe an. Potrivit presei, ajunsă pe primul loc în ierarhia WTA, Halep a cerut renegocierea contractului, însă firma germană a refuzat.

