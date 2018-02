Andreea Esca și Simona Halep, interviul integral. Secretele celei mai iubite românce din tenis

Cea mai iubită sportivă din tenisul românesc, Simona Halep, a stat de vorbă cu Andreea Esca despre viața ei, despre cariera profesională și despre planurile de a-și întemeia o familie cu persoana iubită.

Simona a mărturisit că își dorește o familie și chiar un copil, însă dacă va ajunge în această etapă importantă a vieții nu va mai face sport de performanță, deoarece își va canaliza toată energia pentru creșterea copilului.

„Vreau mulţi copii, dar nu mă grăbesc. Întâi tenisul şi apoi o familie”, a spus ea într-un interviu exclusiv cu Andreea Esca.

Până atunci, însă, Simona Halep este foarte hotărătă să câștige cât mai multe premii și medalii pentru România și să continue să îi facă mândri de ea pe românii care îi trimit mesaje, zilnic, prin intermediul rețelelor de socializare.

Andreea Esca: Eu m-am gândit să mergem mult mai departe și să-mi spui, de exmplu, ce fel de mâncare ți-aduce ție aminte de copilărie?

Simona Halep: Sinceră să fiu, mie îmi place foarte mult și când merg acasă mănânc foarte des mămăligă cu brânză și smântână. Așa am crescut cu ea și mereu când vine mama aici, la București, sau când merg eu la Constanța, mănânc.

Andreea Esca: Deci când mânănci mămăligă te vezi mică.

Simona Halep: Da, în străinătate nu pot să mănânc, și acasă pot să mănânc mămăligă cu brânză.

Pro TV

Andreea Esca: Dacă ar fi, nu știu, un miros care-ți aduce aminte de casă?

Simona Halep: Cozonacul. Cozonacul nostru, când îl facem și e cald, mirosul .. Probabil și pentru că este în perioada sărbătorilor, și de-asta rămâne întipărit în cap.

Andreea Esca: De ce îți este cel mai dor din copilăria ta?

Simona Halep: Mi-e dor de zilele petrecute afară cu vecinii, la joacă, jucam tenis aproape non-stop, jucam fotbal aproape non-stop și de-a v-ați ascunseala.

Andreea Esca: Erați mulți copii? Era gașcă mare?

Simona Halep: Da, eram vreo 15-20, dar erau mult mai mari decât mine, dar îl am și pe fratele meu care e mai mare și, pe lângă el ..

Andreea Esca: Dar te lua cu el tot timpul? Știi cum sunt frații, când au pe cineva mai mic, aoleu, trebuie să-l iau cu mine. El te lua?

Simona Halep: Afară când mergeam mă duceam eu, nu trebuia să ma ia el, dar în oraș nu m-a luat niciodată.

Andreea Esca: Ai putea să-mi spui 3 momente care ți-au schimbat viața? Adică au fost 3 momente importante în viața mea care cred că au fost esențiale pentru ce am făcut eu mai târziu.

Simona Halep: Pentru cariera sportivă, cu siguranță prima mișcare a fost la 14 ani, când am început să cred și să îmi doresc să ajung jucătoare de tenis profesionist. După aceea, mutarea la București, pe la 16-17 ani și, bineînțeles, operația – care a fost poate cel mai mai important lucru pe care l-am făcut ca să pot să ajung atât de sus în tenis.

Andreea Esca: Adică operația de micșorare a sânilor.

Simona Halep: Singura operație pe care am făcut-o.

Pro TV

Andreea Esca: Dar atunci când ai zis la 14 ani, cum a fost, ți-ai dat seama pur și simplu, într-o zi ai zis gata, de azi..

Simona Halep: Am simțit că am ajuns la vârsta la care trebuie să decid, ori fac performanță ori mă opresc.

Andreea Esca: Antrenorul pe care îl aveai atunci ți-a dat de înțeles că e un moment în care trebuie să te decizi?

Simona Halep: Da, m-a ajutat și antrenorul să-mi dau seama de ceea ce îmi doresc. Dar cred că cu familia împreună și singură mi-am dat seama că am ajuns la punctul în care trebuie să decid ce fac. De aceea, peste 2 ani m-am și mutat la București, în Constanța era greu cu partenerii de antrenament, cu antrenorii.. și a fost mai bine.

Andreea Esca: Este un sfat sau ceva ce ți-a spus ție primul tău antrenor, care ți-a rămas în minte și care este important și acum?

Simona Halep: Eu mă tot analizam și mă comparam cu jucătoarele care erau cu un nivel mai sus în perioada 12-13 ani, chiar 14, și el mi-a spus că eu sunt eu și toată lumea e diferită, deci nu trebuie să-mi pun anumite obiective, așa cum au făcut alți sportivi. Trebuie să-mi fac obiectivele mele personale și să am încredere că eu sunt altfel și că o să fac treaba mea.

Andreea Esca: Și chiar și acum când te gândești la jucătoarele cu care joci acum își amintești de lucrul acesta?

Simona Halep: Da, mi-amintesc mereu și de aceea nu am avut și nu am nicio problemă cu tot ce se întâmplă în jurul meu, decât ceea ce am eu de făcut.

Pro TV

Andreea Esca: Dar bunica ta îți mai spune cum să joci?

Simona Halep: Era foarte supărată că n-am mai putut să câștig două game-uri în finală, ca să câștig eu trofeul. Din ce am auzit, din păcate nu prea am ocazia să stau mult cu ea, din ce am auzit stă la televizor și spune să dau cross mai bine, să o alerg pe adversară. Că de ce-i dau la mână.. Deci ea știe tenis acum, la 85..87 de ani.

Andreea Esca: Dar a jucat vreodată tenis în viața ei?

Simona Halep: Nu.

Andreea Esca: Deci a învățat la televizor, cum sunt toți, la televizor.

Simona Halep: Acum toți știu tenis.

Andreea Esca: Care a fost cel mai frumos compliment care ți s-a făcut vreodată? Nu neapărat în viața sportivă, ci în viața ta pur și simplu.

Simona Halep: Pentru mine, complimentul cel mai important este că apreciază că sunt naturală, așa cum sunt eu. Eu n-am încercat niciodată să maschez ceva, chiar dacă am emoții, chiar dacă nu mi-e bine într-o zi. Dacă nu mi-e bine, eu arăt. Și asta-mi place. Și-mi place că fiecare persoană pe care o întâlnesc apreciază acest lucru.

Pro TV

Andreea Esca: Ce crezi că ai învățat cel mai important de la părinții tăi? Cu ce ai plecat de acasă, o moștenire de care crezi că ai avut nevoie și o să-ți folosească mereu.

Simona Halep: Mama mi-a spus înainte să ajung atât de sus, chiar eram junioară, mi-a spus că indiferent ce o să realizez în sport, înainte trebuie să fiu om și după aceea jucătoare de tenis. Acest lucru mi-a rămas foarte bine în cap și n-o să uit niciodată. Adică indiferent cât de mare este succesul, trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ și să fii om.

Andreea Esca: Dar chiar și când ești numărul 1, poți, reușești să faci asta? Știi, te vedeam odată, dădeai un interviu și ziceai că te gândești, ce este în mintea cuiva care ajunge numărul 1, dacă asta te face, nu știu, gata, am reușit, nu mai vreau, adică nu mai ești la fel de motivată sau pur și simpu crezi că ești miezul și nu mai ai nevoie de nimic. Ai fost și tu acolo. Cum e?

Simona Halep: M-am gândit de multe ori, dacă o să ajung vreodată numărul 1, o să se schimbe ceva cu mine? Dar nu. Am avut, poate, și grijă și chiar am vorbit cu cei apropiați să-mi spună dacă se schimbă ceva. Dacă o să încep să cred că sunt miezul, da, Dumnezeu. Dar nu mi s-a întâmplat asta și singurul lucru pe care-l realizez este că am muncit enorm și oarecum, fără lipsă de modestie, meritam să ajung aici.

Pro TV

Andreea Esca: Când ai plecat prima dată din țară?

Simona Halep: Pe la 10 sau 11 ani

Andreea Esca: Și când ai ajuns tu prima dată într-o țară, ce te-a surprins cel mai tare?

Simona Halep: Nu mai mi-aduc aminte prea bine, dar țin minte că am jucat într-un turneu și am câștigat finala cu 6-0, 6-0. N-o să uit niciodată. Eram cu tatăl meu în Franța, a fost așa, o atmosferă, am întâlnit mulți străini, în sensul că sportivi. Ce făceam eu făceau și ei. Pe atunci ne înțelegeam mai greu, dar a fost o experință frumoasă, din punctul meu de vedere.

Andreea Esca: Îmi aduc aminte că am ieșit prima dată din țară la 13 ani și eram fascinată de faptul că lumea avea costum de blugi. Gunoierii care veneau acolo unde eram eu în tabără aveau costum de blugi. Și la noi, ca să faci rost de o pereche de blugi era ceva ... nu pot să-și povestesc! Și că toată lumea avea gumă de mestecat. Și atunci mi-am cumpărat foarte foarte multe buline din astea de mestecat, că erau din alea rotunde, și -mi băgam atât de multe în gură, că nu mai puteam să-mi mișc gura. Mă gândeam că poate te-a surprins și pe tine ceva.

Simona Halep: Da, dar eu cum sunt născută în 91, am avut cam tot ce mi-a trebuit. Nu, nu mi s-a părut ceva wow. Aveam și eu la fel.

Andreea Esca: Pentru tine ce înseamnă lux?

Simona Halep: Lux? Mi-e greu să definesc, dar nu-mi place luxul exagerat. Adică, bineînțeles că-mi fac plăcerile, îmi cumpăr ce-mi place, însă am o mare măsură în tot ceea ce cumpăr. Prefer să fiu ok și luxul să-l las poate doar așa, când am un eveniment deosebit, să fie ceva special, momentul, să nu fie zilnic.

Andreea Esca: Care e cea mai cunoscută persoană din telefonul tău?

Simona Halep: Cea mai cunoscută persoană?

Andreea Esca: Ce celebritate ai tu în telefon?

Simona Halep: Păi cea mai cunoscută persoană din România este domnul Țiriac, pe care-l sun destul de des și mă sună destul de des.

Andreea Esca: Și din lume?

Simona Halep: Din lume ... Andre Agassi și Steffi Graf. Cu ei chiar vorbesc.

Pro TV

Andreea Esca: Spune-mi cum trebuie să fie un bărbat, ca să-ți placă ție?

Simona Halep: Să fie sensibil, să fie blând, adică să se poarte frumos cu mine și să țină la mine ca persoană. Partea fizică mi se pare că este pe planul 2, cea sufletească este cea mai importantă. Și mi-aș dori un bărbat care să fie sensibil.

Andreea Esca: Crezi că poți să-ți dai seama acum dacă te place pe tine sau e fascinat de tot ce înseamnă personalitatea ta? Cum o să faci să-ți dai seama?

Simona Halep: Cred că îți dai seama. Acest lucru cred că-l simți după ce stai cu persoana respectivă mai mult timp. Nu mi-e teamă de acest lucru, sunt sigură că sunt și persoane, băieți, care să mă placă pe mine, nu ceea ce fac eu. Bineînțeles că trebuie să aprecieze ceea ce fac, asta fac zi de zi și am muncit atât de mult ca să ajung aici, însă să nu fie singurul lucru.

Andreea Esca: Dar există cineva acum? Iubești pe cineva acum?

Simona Halep: Nu, acum nu există nimeni, dar sunt deschisă și mi-aș dori să întâlnesc iubirea.

Andreea Esca: Ți-ai pus o limită, să mă țin de sport până la nu știu ce vârstă, și de acolo să mă duc să-mi fac o familie .. Ți-ai pus o limită de genul acesta?

Simona Halep: Limită, nu, pentru că în tenis e greu, depinde și de accidentări, depinde și cum o să mă mențin în următorii ani, însă 4-5 ani cu siguranță voi mai juca. Dacă e să întâlnesc pe cineva și să mă căsătoresc, mi-ar plăcea să continui să joc, însă atunci când mă voi hotărî să fac un copil, n-aș mai vrea să mai joc și n-aș mai vrea să revin. Aș vrea să mă ocup de copil și să petrec tot timpul, să-i ofer toată atenția si tot ce ține de mine lui.

Pro TV

Andreea Esca: Și crezi că e imposibil să faci asta, făcând un scor de performanță..

Simona Halep: Nu, e greu. N-aș vrea să-l iau cu mine, să călătorim în toată lumea.

Andreea Esca: Și cu toate astea s-ar putea să vină Serena, acum, la Roland Garros.

Simona Halep: Vine, da.

Andreea Esca: Cu copil?

Simona Halep: Au mai venit cu copii, multe jucătoare, și la dublu.

Andreea Esca: Oare poți să revii în formă așa cum erai, după ce naști?

Simona Halep: Asta nu știu nici eu, dar cred că da. Cred că poți, dacă te antrenezi și ai răbdare cu tine, în timp, poți să ajungi din nou. Dar nu știu dacă la același nivel.

Andreea Esca: Dar te gândești că poate o să jucați la Roland Garros, în primul tur, chiar.

Simona Halep: Da, dar am înțeles că vine mai devreme, în America, acum, la Indian Wells, deci .. tabloul este deschis și se poate să ne întâlnim oricând.

Andreea Esca: Bănuiesc că este foarte multă lume care vrea să te întâlnească. Și atunci te întreb, tu pe cine ai vrea să întâlnești? Există cineva pe care ai vrea să-l cunoști?

Simona Halep: Până nu demult îmi doream să-l cunosc pe Andrea Bocceli, dar am avut ocazia anul trecut să-l întâlnesc. Acum aș putea să spun Julia Roberts, pentru că mi-a plăcut foarte mult filmul ”Pretty woman” și l-am văzut de un milion de ori. Și mi-ar plăcea să o întâlnesc, să văd cum e în viața reală.

Pro TV

Andreea Esca: Dacă ar fi să te blochezi cu cineva în lift, cu cine ai vrea să te blochezi?

Simona Halep: Întrebările astea sunt ... Nu știu cu cine aș vrea să mă blochez în lift, dar ca bărbat mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe Gerard Butler. Îmi place și mi-a plăcut dintotdeauna.

Andreea Esca: Spune-mi când îl aduci pe Roger Federer în România. Ați vorbit vreodată despre asta?

Simona Halep: Nu, n-am vorbit despre asta. Am avut ocazia să fac poză cu el, acum în Australia, cu ajutorul lui Darren. Am fost super super emoționată. N-am fost nicoodată așa emoționată!

Andreea Esca: Îți place foarte mult, îl admiri de multă vreme.

Simona Halep: Enorm! Enorm! Și îl admir foarte mult pentru faptul că el a putut să devină atât de liniștit, dintr-un jucător foarte foarte irascibil și foarte nervos pe teren. M-a cucerit complet cu asta.

Andreea Esca: Și ați vorbit vreodată ceva despre, nu știu, dacă știe ceva despre România sau ...

Simona Halep: A jucat Cupa Davis aici în România, dar nu am avut astfel de subiecte cu el, însă cu prima ocazie dacă o să fie, o să-l întreb.

Pro TV

Andreea Esca: Ce finală din cele 3 de Grand Slam, dacă s-ar putea, ai vrea să o mai rejoci?

Simona Halep: De la Roland Garros, de anul trecut. Acolo simt că am pierdut-o ... A fost cea mai dureroasă pierdere, înfrângere. A fost cea mai dureroasă înfrângere, pentru că am avut set 3-0, minge de 4-0, am fost foarte, foarte aproape și am simțit că nu trebuia să pierd.

Andreea Esca: Te-ai gândit după aia unde s-a ...

Simona Halep: A început ea să joace foarte bine, iar eu nu am mai riscat atât de mult. Dacă aș fi acum, în momentul acesta, să fiu în momentul de atunci, cred că aș fi foarte diferită și aș fi câștigat meciul acela.

Andreea Esca: Dar tu în momentul acela și-ai propus să nu mai riști sau nu ți-ai dat seama?

Simona Halep: Nu mi-am dat seama. Probabil și emoțiile, probabil și presiunea meciului, am simțit că sunt aproape. M-am dat în spate și n-am mai avut așa multă încredere, probabil.

Andreea Esca: Ce te motivează să mergi mai departe? Când ai un eșec, ce te motivează cel mai tare?

Simona Halep: Pasiunea pentru tenis, faptul că sunt atât de aproape de niște lucruri foarte mari. Acum, după meciul de la Australian Open am suferit, bineînțeles, am fost și sunt încă emoțional epuizată, dar parcă aștept cu nerăbdare următoarea provocare, să spun așa, să ajung din nou într-o finală, să lupt pentru asta și atunci să fiu și mai bună.

Andreea Esca: Cine e prima persoană care te încurajează după asemenea momente?

Simona Halep: Cred că antrenorul are un rol foarte important, pentru că e legat de tenis, în schimb, în viața de zi cu zi, părinții mei. Mama mi-a spus să nu mai trag nicodată atît de tare de mine, pentru că nu este normal, dar după aceea a realizat că asta imi doresc să fac și îmi dă încredere.

Andreea Esca: S-a speriat că nu te-ai simțit bine.

Simona Halep: S-a speriat, da. Exact.

Pro TV

Andreea Esca: În noaptea dinainte și după finală poți să dormi?

Simona Halep: Am dormit, de data aceasta am dormit. La Paris, anul trecut, am dormit vreo 3, 4 ore, acum am dormit, totul a fost ok, însă am fost epuizată fizic. Nu am mai avut benzină, ca să pot să joc la nivel și mai înalt.

Andreea Esca: Dacă ai putea să intri într-o zi în pielea altui sportiv, care ar fi acela?

Simona Halep: Federer. Sută la sută! Calmitatea și felul lui de a gestiona și fiecare moment .. pe mine mă fascinează.

Andreea Esca: Ai vreo superstiție?

Simona Halep: Am multe. Dar nu le spun..

Andreea Esca: Una din superstiții e să nu spun ce superstiție am..

Simona Halep: Exact! Că altfel ... parcă nu mai au farmec.

Andreea Esca: Cine se ocupă de investițiile tale financiare? Sau .. investești deja în ceva?

Simona Halep: Investesc, da, împreună cu familia hotărâm, hotărâm ceea ce facem, dar nu mă implic sută la sută, pentru că munca mea este pe teren și aș vrea să rămâna așa încă vreo 3, 4,5 ani.

Andreea Esca: Dar te gândești după ce termini cu tenisul să investești în ceva, adică ai vreo pasiune pentru ceva anume?

Simona Halep: Momentan, nu. Aș vrea eu să studiez altceva și să pot să progresez și pe alt plan, nu numai în sport. Nu în sport. Nu știu, poate o facultate de turism. Să încerc și altceva. Mi-ar plăcea să ies din zona sportului. Bineînțeles, nu o să renunț total la sport, pentru că este imposibil, aș vrea să învăț și alte lucruri.

Andreea Esca: E bine că vrei să te duci către turism, dar nu mai ți-e frică să zbori cu avionul?

Simona Halep: Mi-este tot timpul, dar săptămânal călătoresc, așa că nu este o problemă.

Andreea Esca: La ce te gândești ca să uiți?

Simona Halep: Citesc, mai scriu .. Am un caiețel în care scriu. Mă mai uit la filme, la meciurile de tenis. Trece timpul.

Andreea Esca: Negocierile cu Adidas mai sunt de actualitate sau...

Simona Halep: Nu, Adidas-ul s-a încheiat la 31 decembrie. Nu mai există discuții cu această firmă, însă sunt pe cale să aleg o altă firmă și o voi face în curând.

Andreea Esca: Ce mesaje îți trimit fanii? Pe telefon...sau pe Facebook..

Simona Halep: Pe Facebook, Instagram, primesc foarte multe.

Andreea Esca: Ce zic oamenii?

Simona Halep: Că sunt mândri. Mă felicită, că sunt mândri de ceea ce fac pe teren. Sunt mândri că sunt și ei români, că duc numele țării noastre peste tot și că îl reprezint așa de frumos. Mă încântă și chiar mă emoționează când citesc anumite mesaje.

Andreea Esca: Și când sunt și oameni din ăștia care-ți scriu, nu știu, mă gândesc că sunt și o grămadă de hateri, că așa e lumea..

Simona Halep: Nu prea, nu prea primesc mesaje private de acest gen. Am văzut ceva comentarii și mai aud că sunt comentarii mai negative, dar mesaje private nu primesc.

Andreea Esca: Pentru că vorbim despre fani. Dacă ți-ar propune Smiley, de exemplu, nu știu, să joci într-un videoclip de-al lui?

Simona Halep: Depinde ce fel. Și da, sunt deschisă la astfel de lucruri. Bineînțeles, cât îmi permite timpul. Vreau să văd întâi exact ce este și să văd dacă pot să fac.