Darren Cahill comentează o imagine cu Simona Halep îmbrăcată în Nike

"S-a întâmplat ceva nou în lumea ta, despre care ai vrea să ne vorbeşti, Simo?", a scris Cahill, care "a tras cu ochiul" la logoul purtat de Simona Halep.

Simona Halep a apărut la Fed Cup cu mai multe piese vestimentare ale producătorului de echipament sportiv Nike. Deşi n-a fost confirmată oficial, există informaţia potrivit căreia ea a bătut palma cu producătorul american.

Darren Cahill a aflat şi el vestea...de pe internet.

Hmmm.... I spy with my little eye a SWOOSH ✊????

So, anything new happening in your world that you’d like to tell us, Simo? ???????????????????????? pic.twitter.com/vpEA6ZagAw